Del Castillo asegura que detención de Keiko Fujimori podría beneficiar a Chávarry

Repercusiones. La detención de Keiko Fujimori no solo ha sorprendido a sus simpatizantes y alegrado a sus opositores, esta medida podría provocar grandes cambios políticos y uno de los beneficiados sería el Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, así lo considera el congresista Jorge del Castillo.

Como se recuerda, Pedro Chávarry afronta una denuncia constitucional en el Congreso por el caso "Los cuellos blancos". Para Jorge del Castillo, la detención de la lideresa de Fuerza Popular podría dar un cambio en el caso del cuestionado magistrado. "Esto [la detención] puede cambiar el escenario en el caso del señor Pedro Chávarry, porque lo acusaban de ser pro fujimorista y esto demuestra que no lo es", dijo Del Castillo en entrevista a canal N.

Jorge del Castillo también dijo que la detención de Keiko Fujimori no debe calificarse como parte de una persecución política, sobre todo después de las últimas diligencias en Brasil: "Es de suponer que la última visita de los fiscales a Brasil puede haber consolidado algunos criterios de investigación en el Ministerio Público", aseveró.

"Si una orden de ese tipo está basada en pruebas suficientes, es absurdo hablar de persecución política, si no hubiera pruebas suficientes y uno diría tiene tal sentido, cambia las cosas", agregó del Castillo sobre la detención de Keiko Fujimori. Además agregó que esto no debería descuidar las investigaciones en el Congreso, sobre todo con respecto al caso del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry: "No hay que hacer leña del árbol caído. Simplemente hay que estar atentos a que las cosas se hagan con corrección y no haya ningún tipo de exceso, de abuso que pueda ser criticable después", finalizó.

Keiko Fujimori últimas noticias

Keiko Fujimori fue detenida esta mañana luego de llegar a la Fiscalía, junto a su esposo, por el Caso Lava Jato. Keiko Fujimori permanecerá bajo detención preliminar por diez días, luego que el juez Richard Concepción Carhuancho, accediera a la solicitud del fiscal José Domingo Pérez