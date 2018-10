Medida judicial contra el indulto fue noticia replicada a nivel mundial

En el diario La Tercera de Chile fue la noticia principal de la sección Mundo y tuvo varios titulares: “Corte Suprema anula indulto a Alberto Fujimori y ordena su captura”; “Defensor de víctimas de Fujimori: Esperamos que vuelva a la cárcel”; “Abogado apelará anulación de indulto”; “Keiko culpa a sus enemigos políticos”.

La prensa internacional le dio amplia difusión a la decisión judicial de anular el indulto al expresidente Alberto Fujimori. El diario argentino Clarín destacó que se ordenó su captura y que la medida sería apelada. El País de España tituló “La justicia peruana anula el indulto a Fujimori y ordena su regreso a prisión”. O Globo de Brasil indicó que “Justicia de Perú manda a prender de nuevo al expresidente Fujimori”.

The Guardian, el diario británico, informó que “Tribunal Superior de Perú anula el indulto del exhombre fuerte Fujimori”. En Estados Unidos, The Washington Post difundió lo sucedido indicando que “Tribunal peruano anula indulto al exlíder Fujimori”. Y, en el mismo país, el famoso The New York Times afirma: “Fujimori ordenado de regresar a prisión en Perú, enfureciendo a sus partidarios”.

La agencia AFP hace un recuento de la vida política de quien debe regresar a prisión y titula: “Alberto Fujimori, entre la libertad y la prisión en Perú”. Mientras, la agencia EFE señala que “Fujimori ingresa a clínica antes de que se ejecute orden de volver a prisión”. En las redes sociales de todos los medios de información locales e internacionales se originaron debates y acusaciones, entre quienes apoyaban y rechazaban la medida judicial. El ingeniero que un día decidió gobernar junto a Vladimiro Montesinos sigue presente en nuestra política.