Nelson Manrique: “Sin la reforma agraria, lo de Sendero hubiera sido muchísimo peor”

El historiador Nelson Manrique hace un análisis de lo que, a su juicio, fue el periodo de Juan Velasco Alvarado en el poder. Rescata sobre todo algo: el final de la servidumbre y del feudalismo. Sin eso, añade, al terrorismo de los ochenta hubiera llegado, incluso, más lejos.

Se cumplen 50 años de la llegada de Juan Velasco al poder. Mirando atrás, ¿qué piensa ahora de ese momento?

Lo fundamental es que canceló un periodo histórico importante: la república oligárquica. A fines del siglo XIX se consolidó un bloque de poder donde el común denominador era la propiedad de la tierra. En 1965, Caretas publicó la foto de un terrateniente cajamarquino cargado en andas por sus indios.

¿Y Velasco acabó con eso?

Culminó el proceso porque el agro estaba en una profunda crisis. Soy de la generación que estudiaba en la universidad cuando ocurrieron estos hechos y creíamos que una reforma agraria, sin un baño de sangre, era imposible. Pero Velasco la lanzó y no hubo resistencia. ¿En qué sociedad la clase dominante abandona el poder sin oponerse? Allí donde esa clase dominante ya no tiene fuerza. Lo que hace Velasco es sincerar la situación, con una tónica progresista.

¿En qué sentido?

Se eliminó la servidumbre de indígenas y el feudalismo.

Pero la reforma agraria es un fracaso.

Los asesores de los militares eran civiles. Para entender el modelo de Velasco hay que entenderlos a ellos, que cometieron equivocaciones.

¿Cómo cuáles?

Las cooperativas agrarias no iban a funcionar en haciendas tradicionales serranas, donde hay productores independientes que pagan renta por el derecho de utilizar la tierra. No había cómo cooperativizar eso. De antemano, esas cooperativas estaban condenadas al fracaso y solo funcionaron en el papel. La reforma fue muy mal llevada, pero Velasco no creó la crisis.

¿Por qué cree que Velasco tiene una imagen tan negativa?

Es paradójico. La izquierda que lo enfrentó hoy lo reivindica. Éramos terriblemente dogmáticos y pensábamos que era imposible que el Ejército, el corazón del aparato estatal…

¿Fuese progresista?

Así es. Pensábamos que su misión en la vida era defender los intereses de la clase dominante. Y de otro lado, la derecha que fue beneficiada por Velasco, lo ataca.

¿Qué derecha fue beneficiada por Velasco?

El sector industrial. La reforma agraria tenía entre otros objetivos promover el mercado interno y transferir capitales del campo a la ciudad. A los terratenientes les dieron bonos, muchos de ellos se quedaron sin pagar, y tenían la opción de invertirlos en industria. El más destacado en hacer eso fue Romero, que era terrateniente algodonero en Piura y se convirtió en industrial. La familia Brescia y otros aprovecharon también y ahora son grupos de poder fuertes. Eso es Velasco también.

Igual, Velasco es la bestia negra de la derecha peruana.

Y eso, creo, tiene que ver con el carácter estamental de nuestra sociedad. Heredamos de la colonia una organización social en la que la estratificación divide a los peruanos en estamentos impermeables entre sí. El orden estamental ideal es aquel en el que cada quién sabe cuál es su lugar.

Sin movilización social.

Así es. Gonzalo Portocarrero hizo una gran investigación a mediados de los ochenta entrevistando a escolares, y cuando preguntaba si habían sido discriminados, muchos respondían que no porque sabían por dónde moverse. Pero si uno pretende traspasar la frontera invisible que separa los estamentos, será reprimido y sale el racismo.

¿Esa es la razón por la que Velasco es mal visto desde los sectores más conservadores?

Velasco había dado también la orden de la comunidad industrial, según la cual los trabajadores tenían el derecho de participar en los directorios de las empresas y acumular acciones. La profesora Carmen Rosa Balbi hizo una investigación sobre la burguesía industrial y me contó que entrevistó a empresarios y allí salió lo siguiente: el problema no era que le diesen la mitad de la empresa a los trabajadores, sino el hecho de tener a cholos sentados en la misma mesa del directorio. Eso les resultaba intolerable. Por eso dicen que para nuestras abuelitas el Perú era un país lindo hasta que Velasco hizo que la gente olvidara cuál era su lugar.

Movilización social impulsada por una dictadura cerrada.

Esa es otra paradoja. Había mucho más libertad con Velasco que con Belaunde.

Con medios confiscados, sin libertad de prensa.

Eso es verdad. Pero hasta Velasco, los peruanos estaban prohibidos de viajar por países socialistas. Es más, se quemaban libros en la aduana si los creían subversivos.

De acuerdo, pero el de Velasco fue una dictadura.

Fue un gobierno autoritario, de hecho. Y uno de sus grandes problemas fue querer hacer las reformas como un operativo militar, sin que los beneficiados participen ni se movilicen. Eso hizo que el régimen no tenga base social. Por eso, Velasco cae sin que nadie se levante.

Sin reforma agraria, lo de Sendero Luminoso, que ya fue terrible, ¿hubiera sido peor?

Hubiera sido muchísimo peor. Ya no había el abuso de los terratenientes y eso hizo que el incendio, que llegó bastante lejos, no se propagara todavía más.