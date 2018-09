Iván Noguera se quebró mientras exponía su defensa en el Congreso

Durante su presentación en la Comisión Permanente del Congreso, Iván Noguera se quebró mientras daba sus argumentos de defensa contra la denuncia constitucional que afronta. "Disculpen, soy así de expresivo y emotivo, no es ironía", dijo el también conocido como "Doctor rock", ante los parlamentarios.

César Hinostroza y cuatro exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura que ahora se denomina Junta Nacional de Justicia, acudieron al Congreso para exponer sus argumentos de defensa ante Comisión Permanente. Uno de los citados fue Iván Noguera, quien volvió a tener una llamativa presentación en el parlamento.

El "Doctor rock" dejó varias frases durante su exposición, entre ellas: "si me voy preso, me voy con todos los corruptos". Noguera no pudo contener la emoción mientras se dirigía a Comisión Permanente:"Voy a pedir que me pongan la pena máxima por llamar a personas indebidas (en referencia a Walter Ríos), pero que conste que yo no sabía en qué estaba Walter Ríos, debí llamar a Pablo Sanchez", dijo.

Iván Noguera dio sus descargos luego del suspendido juez, César Hinostroza. El informe que pide su destitución e inhabiliación fue elaborada por el congresista Horacio Pacori. En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, también participan la defensa de los consejeros Julio Gutiérrez Pebe, Guido Aguila Grados y Orlando Velásquez Benites.