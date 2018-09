Hinostroza y fiscal Chávarry salvaron a exalcalde Torres

Liz Ferrer Rivera.

Tacna

El ahora Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry Vallejos, y el suspendido juez César Hinostroza Pariachi salvaron al alcalde de Tacna Luis Torres, implicado en irregularidades en la ejecución de la carretera Tacna-Tarata. Chávarry e Hinostroza fueron determinantes para que se rechace una solicitud para anular una sentencia absolutoria a favor de Torres. La Fiscalía Superior en Tacna planteó que se anule esa resolución.

En abril de 2016, la Sala Penal Liquidadora, integrada por los jueces Guido Vicente, Pepe Alvarado y Edgar Rodríguez, absolvió a Torres y al exalcalde de la provincia de Candarave, Apolinario Quispe Acero, de la acusación de colusión y los seis años de cárcel que pedía la Fiscalía. A otros seis acusados, se les sentenció a cinco años de cárcel.

La Fiscalía Superior de Tacna no estuvo de acuerdo con la absolución de Torres y Quispe, y recurrió a la Corte Suprema. El expediente fue remitido a la Fiscalía Suprema para su pronunciamiento. En ese entonces, Chávarry, fiscal supremo titular, se desempeñaba en la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal. Él tuvo el caso y, a través del Dictamen N.º 1510-2016-MP de fecha 5 de diciembre del 2016, emite su opinión. Señala que de lo revisado "no se denota que el procesado Luis Torres Robledo haya participado de los acuerdos colusorios", pues Torres delegó toda la responsabilidad de la carretera a su gerente Aldo Gambetta Palza. De igual forma, opina sobre Quispe Acero. Chávarry concluye que se declare no haber nulidad de la sentencia.

Chávarry envía el expediente a la Corte Suprema, ahí la Segunda Sala Penal Transitoria se hace cargo. Esta sala estaba integrada por el suspendido Hinostroza, juez calificado como el presunto líder de la red de corrupción conocida como Los Cuellos Blancos del Puerto.

Cabe destacar que los sentenciados por la carretera también apelaron, pidiendo nulidad de la sentencia o una pena suspendida. Argumentaron que se afectó el debido proceso y que era contradictorio que, siendo cómplices, sean sentenciados sin que el presunto autor principal, Luis Torres, sea absuelto.

Hinostroza y otros cuatro jueces emitieron una resolución el 6 de octubre del 2017. Concluyeron que se debía llevar a cabo un nuevo juicio para los sentenciados, pero que la absolución de Torres y Quispe debía mantenerse, pues el propio fiscal supremo así lo había considerado. Señalan, en los argumentos, que por un principio de jerarquía debía prevalecer lo dicho por el fiscal supremo, antes que lo pedido por la Fiscalía Superior en Tacna y la parte civil (Procuraduría Anticorrupción).

EL CASO

La denuncia por la carretera Tacna-Tarata data del año 2000. La obra la ejecutó la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT), cuando Torres cumplía su primer periodo en la alcaldía.

La MPT firmó siete convenios con municipios distritales y provinciales para alquilarles la maquinaria a estas comunas y usarla en la obra. Estos municipios a su vez alquilaron maquinaria a empresas privadas que luego ofrecerían a la MPT. La Fiscalía sostuvo en su acusación que el monto pagado por el servicio debió ser licitado y que los convenios firmados solo beneficiaron a las empresas privadas, existiendo una presunta colusión. ❧

Según exautoridad, almuerzo fue coincidencia y pagó la cuenta

El exalcalde Luis Torres postula en estas elecciones al gobierno regional. Él, en entrevistas anteriores, ha negado su relación con la banda de corrupción Los Cuellos Blancos del Puerto.

A pesar de su negativa, Torres sí ha confirmado que almorzó la última semana de abril en Lima con el expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos; el exasesor del Poder Judicial, Luis Díaz Asto, y el suspendido fiscal Anticorrupción de Tacna, Armando Mamani. Todos están involucrados en hechos graves de corrupción y son investigados.

Según Torres, él solo almorzaba con su amigo Díaz en el restaurante Costanera 700, cuando de improviso se presentó en la mesa el resto de comensales. Dijo que no los conocía; sin embargo, tuvo que pagar la cuenta.