Mendoza: “La 'señora K' está desesperada por no terminar en la cárcel” [VIDEO]

La lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, afirmó que la razón por la que Keiko Fujimori defiende al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, es por su temor a que continúen las investigaciones en su contra por el presunto delito de lavado de activos.

Para Mendoza, Keiko Fujimori ya no está preocupada por ser presidenta de la República sino por no terminar en prisión.

“Yo creo que la ‘señora K’ está desesperada, no tanto por ser presidenta, sino por no terminar en la cárcel (…) ¿Por qué la ‘señora K’ es la única que defiende al señor Chávarry? Porque la investigación de lavado de activos contra ella está avanzando, ella no quiere que avance ”, precisó ATV.

En ese sentido, recalcó que la razón por la que el titular del Ministerio Público designó al fiscal José Domingo Pérez es por dar “algún gesto de cambio” por la presión del pueblo.

Por ello, la excandidata presidencial es importante que se impulsen las reformas del sistema de justicia, para que se investigue a todos “caiga quien caiga”.

APOYA EL REFERÉNDUM

Verónika Mendoza aseguró que su movimiento político apoyará el referéndum convocado por el presidente de la República, Martín Vizcarra.

“El referéndum tiene que darse. Nosotros estamos de acuerdo, no como otras fuerzas que hacen malabares para bloquearlo”, enfatizó.

Asimismo, explicó que es necesario que el referéndum no solo debe tocar el tema del Consejo Nacional de la Magistratura sino una reforma integral.

“El referéndum no solo debe ser sobre el CNM, sino por una reforma política. El problema no solo es el Poder Judicial, también es el Congreso. Debemos tener referéndum y debemos tenerlo este año”, sostuvo.