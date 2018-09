Alan García: correos revelarían que Camargo Correa habría intentado apoyarlo en 2006 [VIDEO]

La revelación de una serie de correos, en el que el representante de la empresa brasileña Camargo Correa en Perú solicita que se invierta en la campaña de segunda vuelta de Alan García en las elecciones de 2006.

Según un reportaje del programa televisivo "Cuarto Poder", que usó como fue documentos proporcionados por el portal Convoca, el mencionado representante era Marcos de Moura Wanderley, quien se refiere a García, en uno de los correos, como "el rey", y advirtió la fuerte relación que tenía con Odebrecht.

De acuerdo a la investigación, el entonces gerente comercial en Perú de la constructora brasileña, Aristóteles dos Santos Moreira Filho, le escribió a Marcos de Moura para contarle los resultados de la primera vuelta electoral, en el que le detalla que tanto Ollanta Humala como García disputarán la recta final de los comicios de ese año.

"En mi opinión, Alan va a ser presidente, pues parece que la élite, los medios de comunicación y la derecha, que apoyaron a Lourdes, migrarán sustancialmente hacia Alan", fue el análisis que Aristóteles le envió a Moura Wanderley, quien respondió con prontitud que era recomendable para la empresa que lo apoyen en la recta final de esa campaña, ya que "si la gente llega después de las elecciones [...] las dificultades serán grandes, incluso para tener acceso al partido."

Tras ello, Marcos de Moura escribió a su jefe en Brasil, Carlos Fernando Namur, a quien le adjuntó los resultados electorales, y le sugiere el apoyo económico al candidato aprista.

"Todavía creo que sería apropiada una colaboración de campaña, en función del escenario que se avecina. Durante toda la primera vuelta evitamos promesas [...] A pesar de esto, hemos estado a lo largo de los últimos cuatro años construyendo asociación de Upacá, empresa cuyos propietarios están extremadamente ligados al partido aprista, en especial a Alan García, como una forma de "entrada económica", escribió el representante de Camargo Correa en Perú a su jefe, el 25 de abril de 2006.

Una semana después, Moura Wanderley le escribió otra vez a su jefe, y en este último correo deja en evidencia el interés de García, a quien lo denominó como "rey".

" [...] Durante la campaña no dimos ninguna contribución y esto, de cierta forma, nos quemó en los círculos más íntimos del Apra. Creo que tendremos que revertir esta situación. Te recuerdo que Alan no es como Toledo. Es autoritario y tiene una línea de poder bien definida. ¿Imagínese en el futuro próximo no ser amigos del rey?", increpó el funcionario a Carlos Fernando Namur.

Tras la publicación de la investigación, Alan García negó que haya recibido aportes de camapaña por parte de Camargo Correa para la segunda vuelta electoral del 2006.

"Que unos brasileros discutieran su interés de acercarse a un partido es su especulación. Jamás aportaron nada a mi candidatura. Por 7 años han querido vincularme a algo así y nada", escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.

