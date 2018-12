Fallo del nuevo presidente del Poder Judicial favoreció a militares en Caso Accomarca

Este año dos jueces de la Sala de la Corte Suprema fallaron en contra de la sentencia a los militares que asesinaron a 61 pobladores indígenas de Accomarca, Ayacucho. Se trata de los jurisperitos Juan Chaves y José Lecaros. Este último es voceado para presidir el Poder Judicial (PJ) en reemplazo de Duberlí Rodríguez, quien renunció por el escándalo de corrupción que atraviesa el sistema judicial.

El 2016 la Sala Penal Nacional emitió una sentencia de 25 años contra el exjefe militar de Ayacucho, Wilfredo Mori. Este fallo necesita de cuatro votos que ratifiquen la medida. Según Carlos Rivera abogado de IDL, luego de la condena los militares apelaron a la Primera Sala Penal Transitoria integrada por cinco jueces.

Este año se conoció que la ratificación del fallo en esta sala integrada por cinco jueces, tuvo tres votos a favor de la sentencia y dos en contra. Entre los que se opusieron está el juez Lecaros.

"Lecaros dice que no cree en la autoría mediata, que no cree que los militares hayan dado órdenes. Le he explicado que hay un montón de pruebas que acreditaban que esto si tenía ordenes superiores. La decisión que ellos toman, no es ni siquiera para volver al inicio del caso, sino para absolver a los militares", explicó Rivera.

Rivera sostiene que la perspectiva el juez Lecaros le "está haciendo un daño terrible al caso Accomarca y puede perjudicar a otros casos de esa misma época bajo el argumento los mismos argumentos" en que buscan absolver a los militares involucrados.

En ese sentido, agrega Rivera, el Poder Judicial (PJ) recurrió al vocal dirimente Jorge Castañeda quien se alinea al grupo de Lecaros. Entonces quedan empatados a tres. "Se designa a un segundo juez dirimente. La última audiencia fue el viernes 20 y dentro de tres o cuatro semanas, se decidirá si el caso".

El crimen en Accomarca fue calificado por la Corte Suprema como un caso de lesa humanidad. El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) precisa que que entre las víctimas hubo 23 niños. A los pobladores de esta comunidad se les acusó de pertenecer a Sendero Luminoso (SL). Los militares acribillaron a los civiles bajo orden expresa de Wilfredo Mori, pero en su defensa señalan que el crimen solo fue cometido por el teniente Telmo Hurtado.