Nuevo audio del juez Hinostroza involucra al ministro Heresi [VIDEO]

Un nuevo audio difundido por “Panorama” donde interviene el cuestionado juez supremo César Hinostroza, involucra al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi.

En la grabación se oye la llamada que el ahora magistrado miembro de la Sala Constitucional y Social de la corte Suprema realiza al titular del Minjus. Se evidencia durante el diálogo el grado de amistad que ambos comparten.

PUEDES VER: Walter Ríos renunció a la Corte del Callao tras escándalo de audios

La conversación se da en el contexto del segundo proceso de vacancia que enfrentó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, según se puede deducir de la interceptación. En esta, Heresi le manifiesta al juez que quería pedirle un “consejo” por este tema.

“Yo necesitaba, necesitaba tu consejo porque hay todo un tema que se quería en el Congreso de manera multipartidaria trabajar a nivel legislativo, en materia de derecho penal y hubo una sentencia que tú trabajaste, que un sector muy importante del Congreso que la consideraba acertada ¿no?”, señala sin precisar a qué se refiere.

Salvador Heresi, congresista de Peruanos por el Kambio, fue nombrado la primera semana de abril ministro de Justicia por Martín Vizcarra tras la caída del gobierno de PPK, y sucedió en el cargo a Enrique Mendoza.

Sobre Hinostroza Pariachi, está involucrado en actuaciones irregulares tras la difusión de una serie de audios donde participan miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el hasta hoy juez del Callao, Walter Ríos. Ellos presuntamente negocian sus influencias para obtener beneficios.

Transcripción de audio

-Juez Hinostroza (A): Aló

-Ministro Heresi (B): Sí, buenas

-Buenos días, doctor Salvador

-Sí, ¿con quién hablo?

-César Hinostroza, tu modesto amigo

-¡Ah, qué tal, qué gusto de saludarlo!

-Me amenazaste con visitarme, te esperé dos veces, me dejaste plantado

-Se me complicó, oye hermano. Hemos tenido unas semanas horribles con todo esto

-Sí pues, con el tema de la vacancia

-Yo necesitaba, necesitaba tu consejo porque hay todo un tema que se quería en el Congreso de manera multipartidaria trabajar a nivel legislativo, en materia de derecho penal y hubo una sentencia que tú trabajaste, que un sector muy importante del Congreso que la consideraba acertada ¿no?

-Ya…

-Y hubo pues, tú sabes que hay otras corrientes, en relación a ese tema que piensa de manera diferente. Entonces…

-Sí, sí. Pero lo mío tiene base, hermano, convencional, de la Convención de Palermo, ha estado por todo el mundo, hermano… y tú sabes que los enemigos te quieren bajar la llanta a veces

-Sí, si pues, lamentablemente, y ahí se están produciendo muchos abusos en contra de los ciudadanos ¿no?

-Sí, sí. Hay que legislar eso hermano, sí

-Sí, y eso… por eso quería de repente reunirme contigo

-Dime, quiero irte a saludar, ¿puedo irte a saludar o no?

-Por supuesto

-Porque acá es más difícil. Mucho alboroto por acá

-Cuando gustes

-Cuándo puedo ir. En la tarde hermano porque en la mañana yo estoy en audiencia, ahorita estoy justo entrando otra vez. En la tarde de tres a siete, cualquier día

-Mañana tengo Consejo de Ministros, el jueves… ¿cómo está mi tarde? Un ratito por favor. Cuatro de la tarde ¿te parece? El jueves

-Ya, hermano, pucha que estamos un poquito complicados. Tengo sesión de la Comisión de Usuarios Judicial. Me han nombrado presidente de la Comisión

-¿Viernes?

-Viernes es feriado, hermano. Por Cumbre de las Américas, ¿no?