Candidatos plagiadores podrían sufrir tacha

Cusco. Los candidatos que "plagiaron" para elaborar sus planes de gobierno podrían ser tachados y luego excluidos de la contienda electoral.

La presidenta del Jurado Electoral Especial (JEE) de Cusco, Dina Monge, refirió que cualquier ciudadano puede interponer una tacha por ese tema. No obstante, precisó que el organismo electoral no puede actuar de oficio en estos casos.

Monge refirió que las tachas pueden ser presentadas una vez que el JEE declare las listas inscritas y estas sean publicadas. Tienen un plazo máximo de tres días para hacerlo. Si el organismo electoral declara fundada la tacha o exclusión, el candidato o la lista queda marginado de las elecciones, siempre que esa resolución sea ratificada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Para presentar una tacha, el ciudadano debe pagar al Banco de la Nación la suma de S/ 4,150 si la acción va contra un candidato a gobernador, vicegobernador o consejero regional, y S/ 1,037.50 cuando la tacha involucra a candidatos a alcaldes y regidores.

En las últimas semanas se han revelado varios casos de candidatos que habrían incurrido en plagio en Cusco y Arequipa. Sus planes de gobierno tienen textos copiados de otros documentos sin ser citados.

En la región imperial copiaron documentos los candidatos provinciales de Acción Popular (AP), Aarón Medina Cervantes, de Alianza Para el Progreso (APP), Luis Pantoja Calvo, y del postulante regional de Tawantinsuyo, Jejosnovara Cervantes.

Medina copió la misión y visión de una tesis de maestría de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú: "Planteamiento Estratégico del Distrito de San Juan de Lurigancho", de Lima; mientras que Pantoja copió los propósitos del Plan Decenal de Educación 2006 - 2016 del gobierno de Colombia.

NO ES REELECCIÓN

Por otro lado, la presidenta del JEE, Dina Monge, dijo que las candidaturas de los burgomaestres distritales a la alcaldía provincial no pueden ser consideradas como reelección.

"Cada JEE es autónomo, hay independencia de criterio. Las resoluciones que da el jurado no tienen el carácter de precedente vinculante, nosotros podemos o no tomar en cuenta las resoluciones. Que un alcalde distrital postule a la provincia no es reelección", señaló.

Ese criterio será aplicado en la evaluación de las solicitudes de inscripción de los alcaldes de San Sebastián, Andmar Sicus, Wanchaq, Willy Cuzmar, San Jerónimo, William Paño, y Santiago, Franklin Sotomayor, que quieren suceder en el cargo al alcalde provincial cusqueño Carlos Moscoso Perea.

No obstante, el JNE precisó días atrás que la prohibición de reelección se aplica para los alcaldes que fueron elegidos en los comicios municipales de 2014. Eso implicaría a todos. ♣