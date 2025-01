El icónico vampiro, Nosferatu, también conocido como Drácula, vuelve a cobrar vida en la pantalla grande gracias a una ambiciosa película dirigida por el reconocido cineasta Robert Eggers. Este fascinante personaje tiene sus raíces en la célebre novela de Bram Stoker, publicada en 1897, aunque en la película original de Nosferatu, los nombres y detalles fueron modificados debido a restricciones de derechos de autor. A pesar de ser una figura ficticia, la creación de Drácula está basada en eventos históricos reales.

¿Quién fue Nosferatu en la vida real?

Nosferatu está inspirado en Vlad el Empalador, un líder medieval que luchó contra el Imperio Otomano en la región que hoy es Rumania. Vlad era hijo de Vlad II Dracul, noble de la familia Drăculești y miembro de la Orden del Dragón, una organización militar cristiana creada para defender Europa de los otomanos.

El título 'Dracul' significa “dragón” o “demonio” y dio origen al apellido 'Drácula', que se traduce como “hijo del dragón” o “hijo del demonio.” En 1456, Vlad asumió el poder tras la muerte de su hermano mayor, Mircea II, y su gobierno destacó por una violencia extrema. Realizó purgas sangrientas contra nobles y rivales para consolidar su posición.

Su apodo proviene de su uso del empalamiento como método de castigo, una práctica brutal que causaba muertes lentas y dolorosas. Finalmente, Vlad murió en combate en 1476, tras enfrentarse a los otomanos. Además, su figura se entrelazó con los mitos de los vampiros debido a su apellido, Dracul, lo que cimentó su influencia en las historias sobre estos seres legendarios.

¿Qué significa Nosferatu?

El término 'Nosferatu' presenta un origen debatido y varias teorías explicativas. Una hipótesis sugiere que proviene del rumano 'nesuferit', que se traduce como 'insufrible'. Otra teoría lo asocia con el griego 'nosóforos', que significa "portador de enfermedades."

Asimismo, se plantea que este término podría haberse popularizado a través del libro de Emily Gerard, 'The Land Beyond the Forest: Facts, Figures, and Fancies from Transylvania', donde se utiliza para describir las creencias rumanas en torno al vampiro. Estas perspectivas destacan cómo un concepto puede evolucionar culturalmente, integrando elementos lingüísticos y literarios.

¿Qué fue primero: Nosferatu o Drácula?

La novela Drácula, escrita por Bram Stoker en 1897, es reconocida como la inspiración que dio origen al personaje de Nosferatu en la icónica película dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau en 1922. Esto posiciona a Drácula como anterior en la línea temporal y creativa. Para muchos, Nosferatu, representado por el Conde Orlok, es visto como una reinterpretación del vampiro concebido por Stoker, debido a las notables similitudes entre ambos personajes y sus respectivas historias.

Sinopsis de la película de Nosferatu de 1922

En 1838, Hutter, un joven asistente de notario, emprende un viaje hacia Transilvania con el propósito de cerrar la venta de una propiedad al misterioso propietario de un castillo en los Montes Cárpatos. Durante su travesía, enfrenta encuentros inquietantes y presagios sombríos que anticipan el peligro que le aguarda. Al llegar, es recibido por el enigmático conde Orlock, cuya presencia resulta tan inquietante como fascinante.

Tras pasar su primera noche en el castillo, Hutter despierta con una extraña marca de colmillos en el cuello, que atribuye inicialmente a simples picaduras de insectos. Sin embargo, la verdad pronto se revela: el conde Orlock es, en realidad, la encarnación del vampiro Nosferatu, lo que da inicio a una aterradora experiencia que marcará su destino.