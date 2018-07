Junín: "Funcionarios cuestionados deben abandonar la Comisión Regional Anticorrupción" [ENTREVISTA]

El expresidente de la Comisión de Integridad, Eduardo Vega Luna, también exdefensor del Pueblo y actualmente miembro de la Comisión Consultiva del Comité Cívico Contra la corrupción, sostiene en diálogo con La República, que la corrupción es el principal problema del país. Por eso pide que las autoridades que son parte de la Comisión Regional Anticorrupción, cuestionadas precisamente por presuntos actos de corrupción, deben "dar un paso al costado" y permitir una mayor presencia de la sociedad civil.

Adelanta también que mantendrá reuniones en la CAN para evaluar una posible modificación en la Ley que crea las Comisiones Regionales Anticorrupción, para integrar en ellas a personas probas.

Da la sensación de que las principales entidades de luchar contra la corrupción están desarticuladas

He escuchado, en las regiones que he visitado y aquí mismo, que hay debilidad, que no hay recursos para contratar a peritos que se necesitan para estos casos, pero si están desunidos, peor, no van poder avanzar. Muchas veces, los peritajes que hacen los Órganos de Control Institucional no ayuda a la investigación que luego realiza el fiscal especializado en materia de corrupción.

Entonces, hago una invocación a que busquemos los canales de comunicación. No cuesta nada levantar el teléfono que la jefa de la OCI llame al fiscal, al procurador; se sienten con la sociedad civil a escuchar...

En esa tarea se le ha dado una enorme responsabilidad a la Fiscalía Especializada, pero los casos que lleva se trancan en las primeras etapas...

Los casos de corrupción son muy numerosos: a nivel nacional hay 32 mil casos. Efectivamente, hay fiscales anticorrupción en todas las regiones y lo que tienen que hacer, diría, como consejo, es que prioricen aquellos casos emblemáticos, que involucran mayores recursos públicos, o que cuenten con mayores elementos de pruebe. Es imposible investigar todos los casos, lo digo sabiendo la magnitud del problema. Hay que exigirle a los fiscales que los casos que llevan a un Juzgado tengan todos los elementos que puedan por lo tanto terminar en una condena.

Existen cuestionamientos a la labor de los fiscales en casos tocados en los medios de comunicación, llegan a la Fiscalía, pasan dos o ores tres meses están pidiendo el sobreseimiento...

Creo que esas investigaciones tiene que ser mucho mas cuidadosas, mucho más diligentes. La idea de tener fiscales anticorrupción es justamente para que se dediquen de manera exclusiva a estos casos y hay que exigirles que tengas resultados concretos en la sanción. Conozco casos que se han archivado porque no ha habido la suficiente diligencia en recabar las pruebas, o porque no se ha tenido los recursos suficientes para levantar pericias técnicas.

¿Cómo le explicamos a la población (de) los graves problemas de la corrupción (...) que son promovidos por las autoridades...

Efectivamente, hay un desconcierto y desconfianza de la ciudadanía por estos casos de corrupción. Los segundo, pedirle a la ciudadanía que esté muy vigilante y muy atenta a denunciar esos casos. Tenemos que exigirle a las autoridades que cuando un ciudadano denuncia un caso de corrupción va a encontrar autoridades dispuestas a darle el trámite y haya la investigación correspondiente. Sé que aquí en la región Junín hay organismos de la sociedad civil que están impulsando esas tareas...

Aquí en Junín hay un cuestionamiento a los miembros de la Comisión Regional Anticorrupción, integrado básicamente por organismos públicos. ¿Usted plantearía una modificación a la Ley para incorporar personas probas de la sociedad (en la Comisión Regional Anticorrupción)?

Mire, definitivamente la idea de la ley era tener a funcionarios públicos y sociedad civil representados. La Ley no se puso en el lamentable caso de que muchos de los funcionarios públicos que integran estos Consejos están cuestionados. Yo les invitaría a estos funcionarios, autoridades cuestionadas, a que den un paso al costado, y que como señal de que verdaderamente quieren que funcione el Consejo Regional Anticorrupción, permitan la labor de los organismos de la sociedad civil.

He tomado conocimiento de que se ha retirado el Colegio de Abogados de aquí. Eso es sociedad civil y (su retiro) es una mala señal de cómo están actuando las autoridades que participan en este Consejo Regional Anticorrupción.

Resulta irónico porque son ellos los que está investigados por delitos tan escandalosos, somo lavado de activos, pero está ahí, presidiendo la mesa

Creo que la Ley te foja un marco. De hecho, este tema creo va a tener que en Lima ser revisado para ver qué ajusten se le puede dar. Que se te retire la sociedad civil, efectivamente es una señal clara de que algo no está a funcionando bien en esta región.

¿Se puede dar el caso de que la Comisión Regional Anticorrupción sea integrada por personas probas, como la comisión de integridad que usted presidió?

Eso siempre se puede ver y requiere la evaluación de una comisión en Lima, de la CAN (Comisión Anticorrupción de Alto Nivel). Voy a transmitir todas estas preocupaciones y tener reuniones también. Pero mi primera reacción es que si soy una autoridad cuestionada y a la vez no tengo nada que temer, daría un paso al costado y permitir que la sociedad civil asuma estas responsabilidades, y pueda, por tanto, dirigir este tipo de instancias. Eso sería una señal muy clara de que las autoridades cuestionadas no tienen nada que temer...

Estamos entrando a un periodo donde la población va tener que actuar con mucha responsabilidad; se vienen las elecciones...

A la ciudadanía siempre pedirle que elija bien, que no se dejen guiar por aquel que hace mas publicidad, sino por aquel que hace planteamientos muy claros, por aquel que tiene una trayectoria honesta. Ahora todos podemos ver cuál es la hoja de vida de la persona. No permitamos que personas sentenciadas por delitos gobiernen nuestras regiones, no permitamos eso. No hay en estos momentos una norma que impida a los procesados a que postule, pero creo que eso es un indicador muy claro de que una persona que tiene un proceso debió abstenerse de postular y los ciudadano deberíamos no votar la gente más proba.

¿Usted considera que debería haber sanción para los candidatos que en sus planes de gobierno se plagien de otros documentos, que no son suyos?

Creo que eso es un indicador muy claro del tipo de candidatos que tenemos y que la ciudadanía debería sancionar con el voto, No debería votar por él. Luego, están las sanciones administrativas por el plagio, y el plagio como tal es también un delito, pero eso requerirá otro tipo de proceso. Ese es un indicador claro de que no le toman la importancia debida a preparar un plan de trabajo, sino a copiar absurdamente.