Piero y la ternura que sí fue política, por Max Tello

La ternura en la voz de Piero no fue un refugio ingenuo frente a la intemperie, sino una forma innovadora de compromiso político. Su obra construyó un puente inquebrantable donde la sensibilidad íntima, el folclore y la defensa de los derechos humanos se volvieron indivisibles. Lejos de la solemnidad dogmática, su alianza creativa con el poeta y letrista José Tcherkaski desde 1969 introdujo un tono conversacional, irónico y profundamente humanista que conectó con las urgencias sociales de América Latina.

Nacido en Calabria, Italia, el 19 de abril de 1945 y radicado en Argentina desde su infancia, el cantautor —fallecido a los 81 años— transformó radicalmente el panorama de la canción popular. Sus inicios en la década de 1960 lo situaron en los circuitos de la balada comercial, pero su giro estético convirtió la música en un vehículo de reflexión crítica. Himnos generacionales como «Mi viejo» (1969), compuesto junto a Tcherkaski, se convirtieron de inmediato en un fenómeno masivo y en el arquetipo universal del vínculo familiar en el mundo hispano, grabándose en más de quinientas versiones.

Lejos de agotarse en el éxito comercial, su propuesta amplió los límites de la canción protesta al incorporar temas de profunda raigambre social. Con obras como «Para el pueblo lo que es del pueblo» (1973), canalizó las demandas de justicia social y redistribución en una época convulsionada por tensiones ideológicas. Asimismo, demostró una versatilidad inusual al incursionar en la música infantil con piezas como la balada narrativa «Sinfonía inconclusa en la mar» (1975), evidenciando que la educación emocional y la ternura formaban parte esencial de la transformación política y de la formación de las nuevas generaciones.

Los primeros pasos de su carrera en los escenarios mostraron una transición acelerada desde los espacios masivos de la televisión hacia los auditorios universitarios y gremiales. Este tránsito no significó la renuncia al éxito melódico, sino su resignificación: en cada estrofa la melodía liviana albergaba una demanda profunda de justicia.

Durante los años del terrorismo de Estado y las dictaduras militares en el Cono Sur, gran parte de su repertorio sufrió la censura y la prohibición oficial. Ante la persecución, Piero partió al exilio en Europa, residiendo y desplegando su gira de resistencia cultural en países como España e Italia durante los años más duros de la represión militar. Lejos de callar, transformó el dolor del destierro en una trinchera de denuncia y solidaridad internacional. Obras fundamentales de ese período como 'Llegando, llegaste' publicado en el álbum 'Pedro Nadie' (1974) y, de manera muy especial, el himno pacifista 'Soy pan, soy paz, soy más' (1981) —con letra del poeta uruguayo Luis Ramón Igarzábal— lanzado en el álbum 'Calor Humano', resonaron con fuerza en plazas y actos de resistencia civil en toda la región, alimentando el anhelo irrenunciable de retorno a la democracia.

Su compromiso ético trascendió los escenarios a través de una intensa labor social, destacando su trabajo con proyectos educativos para la niñez vulnerable y su impulso a fundaciones orientadas al desarrollo comunitario. Su contribución histórica fue consagrada con distinciones internacionales de gran relevancia: fue nombrado Artista por la Paz por la UNESCO el 12 de junio de 2002, y recibió el prestigioso Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical el 15 de noviembre de 2016. Piero falleció el 7 de octubre de 2026, dejando un vacío inmenso en la cultura hispanoamericana. Su trayectoria demostró que la canción popular, cuando se abraza a la ternura y a la conciencia crítica, sobrevive al paso de las décadas como un pilar insustituible de la memoria y la identidad para América Latina.