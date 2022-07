Pacasmayo: hasta que me olvides, por René Gastelumendi

Aterrizo en Chiclayo. Me subo a un bus rumbo a mi querido Pacasmayo. La carretera, el camino, está plagado de escombros, de deshechos de construcción civil. Muchos de mis compatriotas del norte, en sintonía con el resto de la costa del país, solo que bastante más, arrojan los restos de ladrillo, fierros, adobes, paredes al lado de la carretera. Construyo mi casa, la mejoro o la amplío, pero como solo pienso en mí y en el corto plazo, pero como la autoridad municipal no me sanciona o no me ofrece una alternativa o me propone una solución, arrojo mi basura urbana en el desierto al lado del asfalto. Total, a nadie le importa.

Ya nos estamos acercando a Pacasmayo y ya no veo esos bosquecillos de algarrobos, la necesidad y el egoísmo mezclados en una frontera perversamente difusa han acabado con esos árboles que crecían en el desierto, han sido depredados para convertirlos en carbón. Llego a Pacasmayo, el muelle metálico levantado en 1874 se sigue deteriorando. El 2015 hicimos un reportaje cuando las olas se volaron cerca de 100 de sus 500 metros de longitud, pero no pasó nada. El hermoso muelle, uno de los más pintorescos de todo el Perú, se sigue muriendo, esperando, condicionado a la promesa ajena de primero construir un terminal aledaño para que recién se ocupen de él. Desperdicio inexplicable. Desidia criminal.

Otro emblema de Pacasmayo, en pleno malecón, es el antiguo edificio aduanero. Una joya de arquitectura republicana levantada a fines del siglo antepasado también se sigue muriendo. Monumento cultural abandonado y tapiado por sus propietarios privados hasta que caiga y puedan construir cualquier otra cosa. Cuando esta construcción caiga, será una puñalada al corazón en la identidad de este puerto. Técnica Avícola, Cementos Pacasmayo, prósperas empresas privadas de este lugar, por favor, hagan algo, ya que las autoridades no hacen nada. No esperen que este edificio muera.