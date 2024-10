¡Deporte es salud! El último martes se realizó con éxito la carrera Antapaccay 10k en Espinar. Por octavo año consecutivo, el evento logró citar a 4,000 atletas de diversas partes del sur del país en Espinar durante su edición 2024.

Los participantes concluyeron recorridos de 1k, 2k, 3k, 5k, 8k y 10k, en todas las edades. Los ganadores de la máxima categoría (10k) en varones fueron, Rene Champi (Cusco) en el primer lugar; Maicol Velásquez (Apurimac) en el segundo, y Nelson Ito (Arequipa) en el tercer lugar. En la categoría damas de los 10k, el primer puesto lo ocupó Sofía Mamani (Puno); el segundo lugar, Nicolasa Condori (Puno) y tercer lugar, Aydee Loayza (Cusco).

“Entreno y me siento muy feliz de estar en esta competencia. Para mi actualmente significa una gran motivación, ya que vengo de una lesión en el 2023 que me paró. Recién este año vuelvo a competir, y esta sería mi tercera carrera. Que me haya ido bien significa mucho la verdad, fue muy duro el proceso anteriormente y ganar y participar me da mucha alegría”, apuntó Sofía Mamani, ganadora del desafío 10k en categoría de mujeres. Para los tramos menores de 1k, 2k, 3k y 5k, en la que participaron niños y jóvenes, también se les reconoció por su esfuerzo y dedicación. "Yo hago atletismo desde que estaba en primer grado. Siempre he sido parte del proyecto de deportes. Entrenamos dos horas todos los días. También salgo en las mañanas a correr. Le dedico el triunfo a Dios porque él me ha ayudado. También he ganado el oro en Calloma”, dijo Angelina

Cohua, de 13 años y ganadora de la categoría mujeres en la prueba de 3k. Los deportistas ganadores fueron premiados por Mary Luz Andia y Luis Henry Campos, espinarenses, que representaron a Perú en los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

La octava edición de la Carrera Espinar 10k - Antapaccay 2024 también fue reconocida por el Circulo de Periodistas Deportivos del Perú, filial Cusco, quienes destacaron a Antapaccay por su labor al organizar esta carrera por octavo año y promover el atletismo y el deporte.

El evento se realizó con la participación de Artemio Pérez, gerente senior de Gestión Social y Asuntos Institucionales de la Minera Antapaccay; Alejandro Chillitupa, técnico y promotor deportivo del IPD Cusco; Fredy Romero, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Cusco.