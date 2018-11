¡Confirmado! Slash llegará el 2019 a Lima junto a vocalista de Alter Bridge

La intriga terminó para los “slashers” (fanáticos incondicionales de Slash). Se confirmó el regreso del clásico guitarrista tras dos años de la espectacular presentación con su banda original, Guns N´Roses.

En agosto de este año, La República ya informaba sobre el posible retorno de Slash, pero ya se oficializó tras el anuncio de la Productora One Entertainment, encargada de traer al músico al Perú el próximo año.

Podremos ver a Slash el martes 7 de mayo de 2019 con los integrantes de su proyecto alterno. Ellos son Myles Kennedy (vocalista de Alter Bridge) y Los Conspiradores, Todd Kerns (Age of Electric), Brent Fitz (Theory of a Deadman) y Frank Sidoris (The Cab).

Vale destacar, que los acompañantes del guitarrista son conocidos nuestros. Slash y compañía se presentaron en Perú el 9 de marzo de 2015 en el Anfiteatro del Parque de la exposición; en aquella oportunidad se vendieron todos los tickets del recital (sold out).

La arena Costa Verde de San Miguel será escenario del tour "Living The Dream", gira que promociona el tercer disco de Slash y Los Conspiradores. Las ventas de entradas se iniciarán el sábado 1 de diciembre en Teleticket de Wong y Metro.

Posible Set-list

Además de las canciones de su nuevo álbum “Living the dream”, en la que destacan “Mind your manners” y “Driving Rain”, la banda siempre toca las clásicas de GNR como “Sweet Child O’ Mine”, “Paradise City”, “Nightrain”, “Welcome to the Jungle”, etc. Pero en sus ocho años de carrera han compuesto excelentes temas como “You´re a lie”, “No more heroes”, “Beneath the Savage Sun”, “Bent to Fly”, “Wicked Stone”, entre otras, y ellas podrían ser tocadas ese día.