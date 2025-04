Las respuestas del papa Francisco sobre los temas de actualidad

"Vuelvan a las raíces de su vocación. Cultiven un amor incondicional por la verdad”, le decía el papa Francisco a los periodistas que cubrían sus actividades. Era un crítico amable de nuestra profesión, que nunca se negó al diálogo. Respondió sobre todos los temas que le preguntaron, incluso los más espinosos. Este es una muestra de esas conversaciones.

Sobre la existencia de Dios

- ¿Usted ha dudado de la existencia de Dios?

- En mi vida, sí, alguna vez. En este momento, no. En mi vida recuerdo que he tenido mis crisis de fe y las he resuelto por la gracia de Dios. Nadie se salva del camino común de la gente, que es el mejor camino. El más seguro. El concreto. Y eso nos hace bien a todos.

Del libro Confinados, del periodista español Jordi Evole. 2020.

Sobre los inmigrantes

- Crecí en Texas. Este estado quiere cerrar organizaciones católicas que dan asistencia humanitaria a los inmigrantes que vienen de México. ¿Qué piensa de eso?

- La verdad es que los inmigrantes sufren mucho. Es una locura. Cerrar la frontera y dejarlos allí es una locura. El inmigrante tiene que ser recibido y después se ve cómo se trata, quizá hay que mandarlos de vuelta, no sé, pero que cada caso se estudie con humanidad.

Entrevista con Norah O’Donnell del noticiero ‘60 minutos’ de CBS. 2024.

Sobre el colectivo LGTBIQ

- Soy Celia, soy una persona no binaria y también soy cristiana. Y a veces me es difícil llevar las dos cosas en la vida y quería preguntarle si ve un espacio en la Iglesia para las personas trans, las personas no binarias o el colectivo LGTB en general.

- Toda persona es hijo de Dios. Dios no rechaza a nadie, Dios es padre. Yo no tengo derecho a echar nadie de la Iglesia, el deber es recibir siempre. La Iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie.

- ¿Y qué piensa de aquellas personas de la Iglesia o sacerdotes que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos?

- Esa gente son infiltrados que aprovechan la escuela de Iglesia para sus pasiones personales. Es una de las corrupciones de la Iglesia. En el fondo, toda esa gente tiene un drama de incoherencia interior muy grande, viven para condenar a los demás porque no saben pedir perdón por sus propias faltas.

Del documental "Amén. Francisco Responde". 2023.

Sobre la guerra en Ucrania

- En Ucrania, hay quienes piden el coraje de la rendición, de la bandera blanca. Pero otros dicen que de esta manera se legitimarían los más fuertes. ¿Qué opina?

- Es una interpretación. Pero creo que quien ve la situación, quien piensa en el pueblo o quien tiene el coraje de la bandera blanca para negociar es más fuerte. Y hoy se puede negociar con la ayuda de las potencias internacionales. La palabra negociar es una palabra valiente. Cuando uno ve que está derrotado, que las cosas no van bien, necesita tener el coraje de negociar. Uno se avergüenza, pero ¿con cuántas muertes terminará esto? Negocie a tiempo, encuentre un país que pueda actuar como mediador.

Entrevista con la Radio Televisión Suiza (RSI). 2024.

Sobre la posibilidad de una guerra mundial

- Usted hablaba en 2014 de que el mundo estaba entrando en una Tercera Guerra Mundial.

- La expresión que usé aquella vez es que hay una guerra mundial a pedacitos. Lo de Ucrania lo vivimos cerca, por eso nos alarmamos. Pero pensemos en Ruanda hace 25 años. Pensemos en Myanmar hoy. Esto que se vive acá está sucediendo en otros lados desde hace tiempo. Siria hace 10 años que es un calvario. La guerra es la crueldad al día. En la guerra no se baila el minué. ¡En la guerra se mata! Y hay toda una estructura que favorece esto, la venta de armas. Una vez, una persona que sabe de estadística me dijo: “Si por un año no se fabricaran armas, no habría hambre en el mundo”.

Entrevista con la agencia de noticias Télam de Argentina. 2022.

Sobre los abusos sexuales cometidos por sacerdotes

- Benedicto XVI empezó a reunirse con víctimas de abuso en la Iglesia y usted ha continuado con eso. Imagino que es lo más difícil de su trabajo.

- Es muy doloroso. Es gente destruida por quien tenía que haberlo hecho madurar y crecer. Es muy duro. Pero vamos dando pasos, de a pocos.

Entrevista con el diario ABC de España. 2022.