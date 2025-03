ICE deporta a padre de familia guatemalteca en Florida pese a no tener orden judicial: "Me separaron de mi esposa y nuestras 2 hijas"

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportó de manera irregular a un hombre en el sur de Florida que aún tenía un proceso migratorio en curso. Además, según una demanda federal presentada esta semana, podrían existir “docenas, si no cientos” de casos similares en los que personas fueron devueltas de forma indebida a sus países de origen.

Se trata de Huber Otoniel Argueta Pérez, un hombre de 35 años y padre de familia, cuya esposa e hijas son ciudadanas estadounidenses, quien alegó en una denuncia presentada el pasado miércoles que ICE lo deportó recientemente a Guatemala sin que un juez hubiera autorizado su expulsión mediante una orden de deportación o una salida voluntaria. “Estoy muy deprimido, ya que me separaron de mi esposa y nuestras dos hijas menores”, declaró

VIDEO MÁS VISTO Un fuerte terremoto provoca el desbordamiento de una piscina en la azotea de Bangkok

Padre de familia intentó obtener la Green Card, pero sin éxito

En una declaración jurada, Huber Argueta Pérez afirmó que es dueño de un pequeño negocio y que llegó a Estados Unidos hace 17 años. En 2015, contrajo matrimonio con su esposa, quien trabaja como enfermera de traumatología, y juntos tienen dos hijas de siete y nueve años.

Durante mucho tiempo, ha intentado obtener la residencia permanente (Green Card) a través de su matrimonio con una ciudadana estadounidense, pero su estatus migratorio irregular complicó el proceso. Desde 2021, esperaba poder viajar a Guatemala para asistir a una cita de visa que le permitiría regresar legalmente a Estados Unidos como residente permanente.

“Ha seguido todos los pasos correctos y ha hecho todo de la manera adecuada. Nos tomó años llegar hasta aquí”, explicó Friz-García, abogada de inmigración radicada en Miami, Florida que representa a Argueta Pérez, quien incluso contactó a la oficina del entonces senador Marco Rubio para solicitar ayuda en la agilización del caso de la familia.

La detención de Huber Argueta Pérez por el ICE de Florida

El 10 de marzo, agentes de ICE arrestaron a Argueta Pérez después de que dejara a sus hijos en la escuela. Su detención estuvo relacionada con su ausencia en una audiencia judicial por un arresto previo en enero por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI). Como consecuencia, el juez emitió una orden de arresto en su contra, según los documentos judiciales.

No obstante, en su declaración jurada, Argueta Pérez explicó que había contratado a un abogado para representarlo en ese caso y que no se presentó a la audiencia porque no estaba al tanto de la fecha. Los registros de inmigración indican que su proceso de deportación comenzó el mismo día de su arresto por ICE, el 10 de marzo. Mientras tanto, su caso por DUI aún no ha sido resuelto.

¿Cómo fue la deportación del padre de familia guatemalteco de EE.UU.?

Argueta Pérez afirmó en los documentos judiciales que fue trasladado al centro de detención de Krome, donde enfrentó “condiciones terribles”. Durante nueve días, explicó, tuvo que dormir en el suelo dentro de una celda reducida junto a otros 50 hombres, sin acceso a un teléfono, una cama o duchas. “Sentía dolor y estaba completamente agotado”, expresó.

Durante su permanencia en Krome, relató que los guardias intentaron presionarlo para que firmara una salida voluntaria del país, pero él se negó. Además, contactaron a su esposa para pedirle que comprara un boleto de avión con destino a Guatemala.

Finalmente, el 19 de marzo, fue abordado en un avión rumbo a su país natal. Desorientado y con miedo, le manifestó a un agente de ICE que no había dado su consentimiento para la deportación y que aún tenía una audiencia pendiente en la corte. Sin embargo, el funcionario solo respondió: “Bueno, ya está aquí”, según consta en los registros judiciales.