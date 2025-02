Una mujer de 43 años, residente en Villa Urquiza, Argentina, se convirtió en tendencia tras cometer un insólito error burocrático: quiso solicitar un certificado de convivencia y terminó casada sin darse cuenta. Su abogado, Néstor Parisi, compartió la historia en redes, generando una ola de reacciones y reflexiones sobre los trámites civiles.

Todo comenzó cuando la mujer intentó obtener el documento para solicitar un préstamo bancario en Argentina. Al ingresar al sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, confundió las opciones disponibles y, sin saberlo, inició el trámite para una unión civil. El proceso avanzó sin contratiempos, hasta que días después recibió el acta de matrimonio.

"Che, creo que me casé sin darme cuenta"

El desconcierto quedó reflejado en los mensajes que la mujer envió a su abogado tras recibir el documento. "Che, creo que me casé sin darme cuenta", escribió en WhatsApp.

Parisi, con más de 25 años de experiencia, detalló lo ocurrido: "Ella me contó que necesitaba un certificado de convivencia y, al ver varias opciones en la web del gobierno porteño, eligió ‘unión civil’ pensando que era lo mismo". Según explicó a Infobae, el trámite se realizó completamente online, lo que permitió que avanzara sin que su pareja tuviera que intervenir.

Se casó sin el esposo y con un pintor como testigo improvisado

Además de casarse sin darse cuenta, lo hizo sin la presencia de su pareja. Como el proceso de unión civil en Argentina se completaba de forma remota, solo tuvo que ingresar los datos de ambos en el sistema. "Fue todo virtual. Ella llenó los formularios y con eso bastó", explicó Parisi a Infobae.

El día de la audiencia surgió otro imprevisto: necesitaba dos testigos y solo tenía uno. Para resolverlo, recurrió al pintor que trabajaba en su casa. "Improvisó con una persona que tenía al alcance en ese momento, que era el pintor. El otro testigo era un amigo en común de la pareja", agregó el abogado.

¿Cómo reaccionó la pareja de la mujer que se casó por error?

El desconcierto de la mujer de 43 años creció cuando, en la audiencia, le leyeron los derechos y obligaciones de la unión civil. Sin embargo, fue recién cuando recibió el acta con el título "Matrimonio" que confirmó su error.

Al contarle lo sucedido, su pareja reaccionó con sorpresa y algo de enojo. "Cuando le explicó, él se recalentó. Le dijo 'mirá el quilombo en el que me metiste', pero después se terminó riendo y aceptaron", relató Parisi. Con el tiempo, el hombre también asumió el error. "Él dice que la culpa fue suya por decirle a todo que sí sin chequear nada. Pero cuando le llegó el certificado y vio lo que decía, se llevó una sorpresa", agregó el abogado.

"Me casé por error… igual que el 99% de la gente"

El abogado, acostumbrado a compartir casos curiosos en redes, no dudó en publicar la historia en X. "Le dije que la consulta siempre es antes, nunca después", escribió en su posteo, que rápidamente acumuló más de un millón de visualizaciones.

Lejos de preocuparse, la mujer tomó la situación con humor: "Me casé por error… igual que el 99% de la gente", bromeó, provocando aún más comentarios en redes. Finalmente, la pareja decidió no anular la unión civil. "En realidad, podrían darlo de baja cuando quieran. Cualquiera de los dos puede ir al Registro Civil y pedir que lo anulen. No hace falta que estén los dos de acuerdo. Pero después de charlarlo, decidieron dejarlo así", concluyó Parisi.