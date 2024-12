Así luce el centro comercial Único Bucaramanga con más de 100 tiendas y parqueo gratis: se creo en menos de un año

Bucaramanga está de estreno con la apertura del centro comercial Único Bucaramanga, un outlet que ha sorprendido tanto por su rapidez de construcción como por su oferta variada en Colombia. En menos de un año, este innovador espacio comercial se ha establecido como un referente para la ciudad, con más de 100 tiendas y un servicio que destaca por la gratitud en el parqueo.

La apertura del centro comercial de la famosa cadena traerá diversas ofertas de hasta 50% en los productos. Las instalaciones cuenta con amplios espacios de recreación, plazoleta de comidas y 700 parqueaderos que serán gratuitos.

Centro Comercial Único Bucaramanga: ¿qué tiendas podrás encontrar?

Único Bucaramanga ha sido diseñado pensando en todos los detalles para ofrecer una experiencia de compra agradable, cómoda y accesible. Con una amplia variedad de tiendas que van desde marcas nacionales hasta opciones internacionales, el centro comercial se adapta a todos los gustos y presupuestos. Además, al ser un espacio que busca impulsar el comercio local, es también un punto de encuentro para marcas emergentes que encuentran aquí una excelente vitrina para darse a conocer.

Entre las marcas y tiendas destacadas en Único Bucaramanga se encuentran Bata, Ragged, Kan Can, Fuera De Serie, Ela, Naf Naf, Vélez, Quest, Studio F Man, Studio F, Skechers, Sport Zone, Calzacosta, Leonisa, Totto, American Eagle Outfitters, Gef, Adidas, Tiendas D1, Reebok, Miniso, Todo Al 50%, Levis, Mussi, Puma, Tennis, Alkomprar, Casalins, Dollar City, Seven Seven, Bosi, Spring Outlet, Comodísimos, Solo Kukos, MicLittle Mic, Lili Pink, Roott + Co, Stop Jeans, Calzado Bucaramanga, Gino Passcalli, Koaj, Offcorss, Elegant Home, Surtitodo, Smart Fit, Ostu, Calzatodo, RiflePat, Primo, Moma, Arena, KFC, Drive, Pizza Chilangos/Chiflas, Movies y Outlet St Even.

El centro comercial Único Bucaramanga abrió sus puertas el 6 de diciembre. Foto: X

¿Cómo fue la construcción del centro comercial Único Bucaramanga?

El centro comercial se construyó sobre 50 mil metros cuadrados, 700 parqueaderos gratuitos y 100 tiendas de grandes marcas con presencia a nivel mundial que ofrecerán descuentos.

La construcción inició en febrero y culminó en diciembre del 2024, por lo que en menos de un año pudo abrir sus puertas al público en general. El outlet también está presente en distintos departamentos de Colombia como Dosquebradas, Cali, Barranquilla, Pasto, Yumbo, Villavicencio y Neiva.