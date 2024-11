Ladrones ingresan al Castillo de Windsor y roban 2 autos mientras el Príncipe William y su familia dormían

Un grupo de intrusos robó dos vehículos en el castillo de Windsor mientras la familia real dormía. El incidente, ocurrido el 13 de octubre, fue confirmado recientemente por el diario The Sun. Foto: composición LR/Windsor Castle

Un grupo de intrusos robó dos vehículos en el castillo de Windsor mientras la familia real dormía. El incidente, ocurrido el 13 de octubre, fue confirmado recientemente por el diario The Sun. Foto: composición LR/Windsor Castle

Un grupo de intrusos irrumpió en los terrenos del castillo de Windsor y robó dos vehículos. Aunque el atraco se registró el 13 de octubre, fue confirmado recientemente por el diario británico The Sun, quienes afirman que el príncipe William, Kate Middleton y sus hijos se encontraban en Adelaide Cottage, una casa de cuatro habitaciones ubicada en los terrenos del castillo durante los hechos. Aunque la familia real no sufrió daños, la situación ha derivado en un aumento de las medidas de seguridad en la zona.

La policía de Thames Valley calificó el incidente como una “importante violación de la seguridad”, y agregaron que los ladrones accedieron al edificio agrícola Shaw Farm tras escalar una valla de 1,83 metros. Los vehículos robados fueron utilizados para atravesar una puerta de seguridad y escapar del lugar.

Los ladrones que huían utilizaron un camión robado para atravesar una puerta de seguridad del Castillo de Windsor. Crédito: Doug Seeburg/The Sun

Detalles del robo en el castillo de Windsor

Los intrusos lograron ingresar al castillo de Windsor alrededor de las 23:00 horas, empleando un camión robado para forzar una puerta de seguridad. Una camioneta Isuzu y un cuatriciclo, ambos destinados a trabajos internos del castillo, fueron sustraídos. Hasta el momento, no se han realizado arrestos, pero la investigación continúa para identificar a los responsables.

Una fuente cercana al caso indicó que los ladrones probablemente estuvieron vigilando el castillo durante un tiempo, ya que conocían la ubicación de los vehículos y el momento oportuno para cometer el robo. Este nivel de planificación ha generado inquietud sobre la seguridad de una de las residencias más emblemáticas de la familia real británica.

El Palacio de Buckingham no ha emitido comentarios sobre el incidente, en línea con su política de no discutir temas de seguridad. Sin embargo, este no es el primer problema de seguridad en el castillo de Windsor. En diciembre de 2021, un hombre armado con una ballesta intentó asesinar a la reina Isabel II, lo que generó un intenso debate sobre la protección de la familia real.

El agresor, Jaswant Singh Chail, fue detenido y condenado a nueve años de prisión en 2023. Tanto esa intrusión como el reciente robo han puesto de manifiesto la necesidad de revisar y reforzar las medidas de seguridad en las residencias reales.