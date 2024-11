El domingo 17 de noviembre, un accidente estremecedor sacudió el centro comercial Miraflores, en Guatemala. Un vehículo cayó desde el cuarto nivel del estacionamiento, atravesó el techo del centro comercial y se estrelló contra un quiosco en la planta baja. El conductor del automóvil, identificado como Angelo Gabriel Lam Hernández, sobrevivió con lesiones menores, pero el impacto cobró la vida de Oliver André De Paz, empleado del quiosco afectado.

El suceso fue captado en video, lo que generó conmoción en redes sociales. Testigos afirmaron que el estruendo causó pánico entre los visitantes del centro comercial en la zona 11, quienes corrieron para buscar refugio y después ayudar a los trabajadores afectados.

Vehículo cae desde un cuarto piso en plena plaza comercial en Guatemala

De acuerdo con las grabaciones de las cámaras de seguridad, el vehículo destruyó parte del techo y cayó en la plaza central del centro comercial, dejando escombros y daños materiales considerables.

Las autoridades informaron que el conductor, de 22 años, no poseía licencia ni documentación del vehículo. Asimismo, el Ministerio Público (MP) confirmó que el responsable, identificado como Angelo Gabriel Lam Hernández, no se encontraba bajo los efectos del alcohol y explicó que, según su declaración, no recordaba cómo ocurrió el accidente. La estructura del estacionamiento también será evaluada, ya que algunos reportes preliminares apuntan a una posible negligencia en el mantenimiento.

El MP Guatemala confirmó que Angelo Gabriel Lam Hernández, responsable del accidente en Miraflores, no tenía licencia de conducir. Foto: Prensa Libre/Emilio Chang

Mientras tanto, Oliver André De Paz, fallecido en el accidente, fue recordado por sus familiares y compañeros. El centro comercial aseguró que está colaborando con las investigaciones para evitar que un evento de esta magnitud vuelva a ocurrir.