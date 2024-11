Martino duda de llegada de Neymar a Inter Miami por límite salarial de la MLS

El entrenador del Inter Miami, Gerardo Martino, expresó sus dudas por un eventual fichaje del brasileño Neymar para compartir equipo con su amigo Lionel Messi debido al límite salarial que impone la MLS, la liga norteamericana.

"Ya habiendo venido Leo (Messi) y los muchachos, todo puede pasar. Lo que no me imagino es si la liga (MLS) no flexibiliza el límite salarial cómo se llevaría adelante porque escribirlo o decirlo en un medio está todo bien pero la puesta en marcha nadie la explica", dijo Martino este viernes en rueda de prensa en respuesta a versiones sobre un eventual fichaje del crack brasileño por parte del Inter Miami.

Actualmente, Messi, Sergio Busquets y el ecuatoriano Leonardo Campana ocupan los tres puestos de jugador franquicia que permite la MLS en sus reglas de competencia.

Los reportes sobre una posible llegada de Neymar a Inter Miami surgen a partir de la compra de una mansión de 26 millones de dólares en el sur de la Florida, según medios, aunque el técnico lo relativizó.

"No podemos mencionar un jugador solamente porque compró casa o se puso de novio con una chica en Fort Lauderdale, hay que hablar con cosas contundentes, primero hay que analizar qué es lo que ofrece la liga", indicó.

Neymar, jugador del Al-Hilal Saudi, volvió a la actividad tras casi un año sin jugar por la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco de su rodilla izquierda.

Martino, de 61 años, dirigió al atacante brasileño en la temporada 2013 con el FC Barcelona, su primera en el club blaugrana, con Messi como compañero.