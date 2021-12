“Es el neopinochetismo”: ¿qué representa para Chile la candidatura de José Antonio Kast?

José Antonio Kast está en su segunda nominación para presidir Chile y esta vez se encuentra a un paso de llegar a la Moneda. Una encuesta reciente revela un “empate técnico” que le arroja serias posibilidades de vencer a Gabriel Boric en la segunda vuelta del domingo 19 de diciembre.

Sus rivales, la prensa —mayormente internacional— e incluso miles de personas han calificado a Kast como un político ultraderechista, aunque él lo ha negado en varias ocasiones. Lo que nunca ha escondido es la defensa a ultranza de la dictadura de Augusto Pinochet (1974-1990).

“Hay una situación que marca una diferencia con lo que ocurre en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Creo que lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió (con Pinochet): se hicieron elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos. Eso marca la diferencia fundamental”, dijo el mes pasado antes de ganar la primera vuelta.

En conferencia de prensa con medios extranjeros sostuvo que “no hay punto de comparación con lo que ocurre en las dictaduras de Cuba, donde llevan más de 70 años de dictadura, ni con la narcodictadura de Venezuela y ni con la dictadura de (Daniel) Ortega en Nicaragua”.

“La candidatura de Kast es totalmente pinochetista; eso no está en duda”, afirmó Mariana Ardiles, magíster en Ciencia Política por la Universidad de Chile. “Él es un candidato que representa a la ultraderecha”, añadió Daniela Campos, politóloga del mismo centro de estudios.

Perfil de José Antonio Kast

Ambas expertas, integrantes de la Red de Politólogas, establecieron el perfil de Kast desde el país vecino en conversación con La República, en un momento de conmoción por la muerte de Lucía Hiriart, viuda del dictador chileno.

“Es un hombre que releva la figura del pinochetismo, disminuye la figura de las mujeres, discrimina las disidencias sexuales, a los migrantes”, aseguró Campos. “Tiene un programa político muy de derecha, aunque lo ha ido suavizando en el balotaje”.

Efectivamente Kast hizo cambios a su plan de gobierno en busca de capturar el voto de centro, en una reñida disputa por los indecisos que quizás pueda marcar la diferencia en la elección presidencial.

Ardiles, docente de la Universidad de Chile, puntualizó que “en su programa original él proponía cerrar ciertas instituciones, como el INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos)”.

“Además, ha mantenido en su plan crear un estado de excepción constitucional con facultades para que la Policía detenga y retenga a personas en lugares que no sean comisarías o estaciones de policía”, añadió.

Igualmente, Ardiles recordó que “hizo campaña por Pinochet en el plebiscito del 88. Él hizo campaña por el sí, para que Pinochet continuara varios años más en el poder; él ha defendido su legado”.

Sumado a esto, Kast ha insistido con su propuesta de indulto para sentenciados por sus acciones durante la dictadura. “Nadie merece morir en una cárcel”, indicó citado por Biobío.

“Ustedes me conocen y yo no he cambiado en nada. Siempre he planteado que nadie merece morir en la cárcel. Y eso ha sido permanente para cualquier preso en Chile, el indulto humanitario”, señaló el postulante del Frente Social Cristiano.

Su pronunciamiento fue en respuesta a las palabras del abogado defensor de gran parte de los militares detenidos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, Raúl Meza, quien reveló que el aspirante presidencial visitó a algunos internos de Punta Peuco.

Se trata de un penal donde hay gran cantidad de violadores de derechos humanos que cometieron crímenes durante el mandato de Pinochet. “Él quiere indultar a torturadores de la dictadura que están presos, gente que tiene condenas infinitas”, deploró Campos.

¿Qué representa para Chile esta candidatura?

Según Campos, “es el neopinochetismo” que trata de impulsar su herencia política, incluido el modelo económico de los Chicago Boys. De hecho, el propio Kast declaró que quisiera tener como titular de Hacienda a José Piñera, creador de las AFP y ministro de Pinochet.

“Para Chile, su candidatura implica un retroceso en los avances en materia de libertades y derechos sociales”, subrayó Ardiles.

En ese sentido, Campos mencionó la cantidad de apoyos que ha recibido Boric, particularmente a nivel foráneo. Paralelamente, más de 80 políticos, académicos e intelectuales europeos respaldaron este jueves en un manifiesto público al exlíder estudiantil de izquierda.

Figuras como el exjefe de Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero; la alcaldesa de París, Anne Hidalgo; y el economista y profesor Thomas Piketty se unieron a Michelle Bachelet, exmandataria chilena con un alto cargo en Naciones Unidas, en su respaldo a Boric.