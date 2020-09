Italia retoma las clases escolares tras seis meses de cierre, pero con temor a rebrote por COVID-19

Luego de seis meses de cierre, las escuelas de Italia abrieron sus puertas la mañana del 14 de septiembre para dar inicio al año escolar; no obstante, el temor al coronavirus está vigente debido a un posible rebrote.

El inicio de las clases se da un día antes de la entrada en vigencia de un nuevo decreto que prorroga hasta el 30 de septiembre las medidas para la lucha contra la COVID-19.

Un inicio de clases con dificultades

De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Educación, aproximadamente 5,6 millones de alumnos de un total de 8,3 millones volvieron a clase en 12 regiones del país y en la provincia autónoma de Trento.

“Los estudiantes tienen un gran deseo de volver a clase y recuperar la sociabilidad. Este será un año complejo, lo sabemos, pero hemos trabajado duro y construido una estrategia de prevención que funcionará si todos hacen su parte de manera responsable”, dijo la ministra de Educación, Lucia Azzolina.

È il momento di preparare lo zaino di scuola! Quest’anno, insieme ai libri e ai quaderni, dobbiamo metterci anche alcune nuove abitudini. Scopri quali su ▶️ istruzione.it/rientriamoascuola Scarica la grafica con le indicazioni da rispettare ▶️ https://bit.ly/35tNC4I #Rientriamoascuola Posted by MI Social on Saturday, September 12, 2020

Por su parte, el primer ministro, Giuseppe Conte, no deslindó que habrá dificultades durante este primer semestre. A pesar de ello, este 13 de septiembre, en un vídeo en Facebook agradeció a los maestros, directores de escuela y a las familias por los “sacrificios” que han hecho.

El reinicio del curso es “un momento de intensa emoción. Una emoción que también viviré como jefe de un Gobierno que ha trabajado para una vuelta en seguridad, pero también como padre”, dijo Conte en su mensaje.

Video messaggio per l'avvio della scuola Domani si torna a scuola in gran parte d’Italia. Il mio messaggio a studenti, genitori, insegnanti, dirigenti scolastici e personale per l’avvio di questo nuovo anno scolastico Posted by Giuseppe Conte on Sunday, September 13, 2020

En tanto, algunas regiones como Campania, los Abruzos o Apulia, han aplazado el inicio del curso hasta el 23 de septiembre, después de las elecciones regionales de los días 20 y 21.

Como se recuerda, el último 5 de marzo la nación europea se vio obligada a suspender las clases en todos los colegios y universidades para acotar la difusión de la COVID-19.

Estrictas medidas de bioseguridad

Para este nuevo curso se han decretado protocolos para escalonar las entradas y salidas, distintos horarios para ir al baño y no dejar ningún tipo de material escolar en las aulas.

En caso de que un alumno manifestase síntomas compatibles con la COVID-19, debe ser aislado y enviado a casa lo antes posible, y si da positivo a la prueba se iniciará el aislamiento durante 14 días para toda la clase y sus profesores.

La directora del colegio público Col di Lana en el romano barrio de Prati, donde estudia el hijo del primer ministro, resaltó que si no se guardan las distancias, no se ponen las mascarillas y hay aglomeraciones, se verán las consecuencias. “Es esencial el distanciamiento”, señaló mientras denunciaba no haber recibido los pupitres unipersonales prometidos por el Gobierno.

