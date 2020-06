Bolsonaro manda a omitir datos sobre COVID-19 en Brasil: “No retrata el momento del país”

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ordenó un cambio en la metodología de divulgación de datos oficiales sobre la pandemia del coronavirus. Desde el viernes el Ministerio de Salud no divulga la cifra total de casos confirmados y de muertes.

Al entrar este domingo 7 de junio a la página del organismo dedicado a la enfermedad COVID-19, solo se muestran los contagios (27.075), fallecidos (904) y recuperados (10.209) de la jornada anterior. Según este boletín el país amazónico redujo el número diario de casos y muertos.

Brasil es uno de los países más golpeados por el coronavirus SARS-CoV-2. De acuerdo al sitio web de referencia en cuanto a estadísticas en tiempo real, Worldometers, es segundo en cuanto a infectados (677.949) y tercero en decesos (36.065). Igualmente es segundo en personas que la superaron (302.084).

El Ministerio de Salud de Brasil ahora solo reporta infectados, decesos y recuperados de las últimas 24 horas. Foto: captura

Antes de que el Ministerio de Salud tomara esta decisión, el 4 de junio, Brasil llevaba tres jornadas consecutivas con marcas diarias de víctimas fatales. Unas 1.262 el martes, unas 1.349 el miércoles y unas 1.473 el jueves.

“La acumulación de datos, además de no indicar que la mayor parte ya no tiene la enfermedad, no retrata el momento del país”, afirmó Bolsonaro en su cuenta verificada de Twitter.

Además, desde este fin de semana tampoco comunican en Brasil el análisis de los contagios, de los óbitos en investigación y de las curvas de tendencias, como se acostumbra en la mayoría de naciones que enfrenta la COVID-19.

1- O @minsaude adequou a divulgação dos dados sobre casos e mortes relacionados ao Covid-19.



Ao longo do enfrentamento da doença, a coleta de informações evoluiu com capacitação e serviços laboratoriais. As medidas, assim, permitem obter dados mais precisos sobre cada região. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 6, 2020

“La difusión de datos sobre las últimas 24 horas permite seguir la realidad del país en este momento y definir estrategias apropiadas para servir a la población”, aseguró el mandatario en la red social.

En el resto de países también es costumbre que se ofrezca el reporte diario sobre el coronavirus en la mañana o en la tarde, pero Bolsonaro indicó que ahora el Ministerio de Salud lo hará a las 10:00 p. m. (hora local) para “evitar informes (con cifras) menores e inconsistencias”.

La modificación generó críticas en el país e incluso protestas contra Bolsonaro. Parlamentarios anticiparon que elevarán acciones ante el Supremo Tribunal Federal (STF) y la Fiscalía abrió un plazo de 72 horas para que el Ministerio de Salud explique la omisión de datos consolidados.

Asimismo, este domingo 7 de junio hubo otras manifestaciones en contra de Bolsonaro y algunas a favor del ultraderechista en varias ciudades.