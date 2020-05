“Si se levanta la cuarentena en 15 días vemos cadáveres apilándose”: alerta ministro argentino

Las movilizaciones anticonfinamiento que se han visto en algunos países en medio de la pandemia del coronavirus se vislumbraron este domingo 31 de mayo en la Argentina. Ante esto, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, lanzó una dura advertencia.

Entrevistado por una emisora local el ex ministro de Salud de Argentina resaltó que si se revierten las medidas de aislamiento social contra la enfermedad COVID-19, el sistema sanitario se rebasaría como sucedió en Estados Unidos o en algunos países de Europa.

“Si se levanta la cuarentena, en 15 o 20 días, empezamos a ver las imágenes de Nueva York, Manaos o Italia y España, con cadáveres apilándose en cámaras frigoríficas, en las calles o en los geriátricos”, vaticinó en la tarde dominical.

Este 31 de mayo el Ministerio de Salud reportó 795 nuevos casos de coronavirus en Argentina, el máximo desde que inició la pandemia, con lo cual llegó a 16.214 en total. Mientras que la cifra acumulada de muertos ascendió a 528.

“Si no se detiene la tasa de crecimiento de los contagios, ningún sistema de salud por más preparado que esté va a poder soportar el pico”, indicó Gollán, quien no es la primera vez que genera polémica. “Hay que frenar los casos. Esto es vida o muerte. No joda”, dijo hace poco.

El funcionario de salud designado por Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, añadió que “si los contagios se distribuyeran a lo largo del año, el sistema aguantaría, pero cuando pasa en uno o dos meses, se ven las imágenes que ya conocemos”.

Gollán, militante del kirchnerismo, fustigó las protestas que se presenciaron en varias ciudades argentinas en contra del confinamiento obligatorio decretado el 20 de marzo y sostuvo que fueron “manipuladas políticamente”.

La ciudad de Buenos Aires es la más afectada por la COVID-19 y le sigue la provincia, donde este domingo registraron 296 contagios nuevos para un total de 5.638.