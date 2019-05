Tras las lágrimas de Theresa May, empieza la disputa por su cargo

Los pretendientes a primer ministro de Reino Unido entran este sábado en la carrera por el cargo dispuestos a lidiar con el complicado caso del Brexit, después de que Theresa May anunciara su dimisión en medio de lágrimas.

Matt Hancock, el ministro de Sanidad, anunció el sábado por la mañana su candidatura. "Necesitamos un líder para el futuro, no solo para ahora", declaró en Twitter.

"Implementaré el Brexit, después avanzaremos hacia el futuro radiante que debemos construir para Reino Unido", afirmó, acompañando sus declaraciones de la etiqueta #LetsMoveForward (Avancemos).

I am standing to be Prime Minister.



We need a leader for the future, not just for now.



I will deliver Brexit - and then let’s move forward to the bright future we must build for Britain. #LetsMoveForward