Cristina Kirchner enfrentará su primer juicio este martes

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) se sentará este martes por primera vez en el banquillo de los acusados en el juicio por la causa Vialidad, en la que se le acusa de presunta corrupción a la hora de adjudicar contratos de obra pública durante su mandato.



La senadora acudirá mañana a los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires, para escuchar la acusación de un caso en el que también se juzgará al empresario Lázaro Báez, uno de los principales beneficiarios por la concesión de obra pública durante el kirchnerismo y que permanece en prisión preventiva desde 2016 acusado de lavado de activos.

El caso afecta también afecta, entre otros, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, ambos ya en prisión por otras investigaciones.



Al frente del juicio estarán los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Luciano Gorini y Andrés Fabián Basso.



Esta será la primera causa por la que deberá responder como acusada la expresidenta de Argentina y actual senadora, quien está involucrada en una decena de procesos que derivaron en cinco órdenes de detención que no llegaron a hacerse efectivas por los fueros de los que goza.



Fernández siempre se proclamó inocente en todas las causas por las que se la investiga, aunque esta visión no es compartida por alguna de la figuras que formaron parte de su circulo de confianza, como su excontable Víctor Manzanares, quien hoy apeló a "que se haga justicia".



"Entiendo que es un momento necesario para la República. Ojalá se haga justicia, ojalá demos señales para nuestra futura generación", declaró ante la prensa el tesorero arrepentido, quien recalcó que la forma de justicia que desea es que se apliquen "las condenas, no hay otra".



Manzanares estuvo en prisión hasta el pasado viernes debido a una causa en la que se investiga la supuesta conformación de una asociación ilícita para lavar dinero a través de una empresa de Fernández y sus hijos.



La viuda de Néstor Kirchner iniciará el proceso oral tres días después de anunciar su candidatura a vicepresidenta para las elecciones presidenciales de este año, a las que acudirá como número dos en la formula que encabeza el exjefe de gabinetes kircheristas Alberto Fernández, quien estará también presente en el juicio como testigo.

