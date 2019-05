¿Decepcionados?: Esto es lo que piensa EE. UU. sobre acercamiento de oposición con chavismo

En medio de la crisis en Venezuela, el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, se refirió al intento de diálogo entre la oposición de la Asamblea Nacional y el régimen de Nicolás Maduro promovido por el gobierno de Noruega.

Bolton, uno de los personajes principales en la presión de los Estados Unidos para la caída de Nicolás Maduro, le dio su apoyo a Juan Guaidó y dijo que se mantenían en pie luchando para cesar la dictadura.

"El gobierno democráticamente electo de Venezuela sigue luchando por poner fin al régimen de Maduro. Estados Unidos está de pie con Juan Guaidó en exigir el fin de la dictadura", escribió en Twitter el alto funcionario del gobierno de Donald Trump.

Este mensaje iba acompañado de una publicación hecha por el reconocido por más de medio centenar de países como presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.

The democratically elected government of Venezuela continues to fight for an end to Maduro’s regime. The United States stands with @jguaido in demanding an end to the dictatorship in Venezuela. https://t.co/oyLKJA98OO