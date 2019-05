Transgénero llegó a hospital para atenderse por dolor de estómago y resultó embarazado

Un hombre en Estados Unidos acudió al hospital aquejado por un fuerte dolor de estómago, la enfermera presumió que no trataba de nada grave teniendo en cuenta que este era obeso y había dejado de tomar un medicamento para la presión arterial.

Sin embargo, nadie sospechó que el tipo era transgénero, estaba embarazado y en proceso de parto.

"Fue clasificado correctamente como un hombre" en el historial médico y tenía apariencia masculina, dijo la autora principal del informe publicado el miércoles en la revista New England Journal of Medicine, la doctora Daphna Stroumsa, de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos.

La profesional agregó que fue la clasificación de "hombre" lo que les "distrajo de considerar sus verdaderas necesidades médicas".

En el informe presentado en la revista New England Journal of Medicine, la doctora Daphna Stroumsa no menciona cuándo ni donde ocurrió el caso. Además, prefirió guardar la identidad del paciente perteneciente a la comunidad LGTBI.

Según explica la doctora Daphna Stroumsa, el paciente transgénero de 32 años le comentó de su condición a la enfermera recién cuando llegó a la sala de emergencias junto con su novio.

Un importante detalle en la trama del caso fue que en su historial médico el paciente era considerado un hombre, pese a que su condición biológica era de mujer.

No había menstruado en varios años y había tomado testosterona por mucho tiempo hasta que en los últimos días había desistido de esta actividad, según relata la doctora.

Bajo esa situación, la enfermera que atendió al paciente de la comunidad LGTBI ordenó que se le haga una prueba de embarazo y se confirmó que tenía un feto en su viente.

Le realizaron una cesárea de emergencia, pero el bebé nació muerto.

Si una mujer hubiera llegado con síntomas similares, "seguramente habría sido atendida y evaluada con más urgencia por problemas relacionados con el embarazo", escribieron los autores de este caso en Estados Unidos.

Daphna Stroumsa agregó que "El meollo del asunto no es lo que sucedió con este individuo en particular, sino que es un ejemplo de lo que sucede con las personas transgénero que interactúan con el sistema de salud".