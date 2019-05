Separan a cura que dijo "la tentación es más grande" para defenderse de denuncias por abuso

Fernando Yáñez, cura que se defendió de las denuncias de abuso contra dos menores asegurando que necesitaba "cariño", fue separado de la Iglesia católica por los delitos de "desobediencia pertinaz, ejercicio ilegítimo de una función sacerdotal y suscitar públicamente aversión y odio contra la Sede Apostólica o el Ordinario", según el diario Los Andes de Argentina.

La justicia de Mendoza, localidad de Argentina, y la canónica concluyeron que Yáñez es culpable en estos tres delitos, por lo que el tribunal eclesiástico le redujo el estado clerical. Monseñor Eduardo María Taussig, obispo de San Rafael, emitió una resolución explicando que, según el derecho canónico, esta es la pena máxima que puede imponerse contra un sacerdote fuera de la excomunión.

Además de estas faltas, el sacerdote tenía denuncias en su contra por abuso sexual y delitos económicos. José Antonio Álvarez, vocero de la diócesis del Sur, dijo a El Clarín de Argentina que Yáñez "estaba acusado por cuatro delitos, y si bien se le absolvió en uno, se le encontró culpable en los otros tres y por ello se decide la condena de dimisión".

Añadió que "no hay nada que festejar en esta condena, es triste y lamentable. Pero ameritaba que se tomase una decisión". El proceso judicial contra el Fernando Yáñez duró aproximadamente 12 años. Fue en 2016 cuando se revelaron audios donde él reconocía que abusó de los jóvenes.

"Uno está rodeado de varones y necesita cariño", se excusó el cura que tenía a su cuidado a niños y adolescentes internados en un hogar en Monte Comán, San Rafael. En uno de los audios se escucha cómo dos jóvenes le preguntan por qué tocó a dos adolescentes cuando dormían.

"Yo lo vi, padre, cuando se sacó la ropa, yo vi que le tocaba el traste, tuve que hablar porque la situación no da para más, nadie lo está juzgando, pero si le pinta eso, si le gustan los hombres, usted deje los hábitos", dice uno de los menores en la grabación.

"Uno está saturado y revienta por algún lado. (...) Uno está rodeado de varones, miren a Ricky Martin si no cómo terminó. Antes del seminario me encamé mil veces. Pero ahora aquí uno los quiere y se desborda ese sentimiento. Puede ser que me haya dado vuelta, he llegado a una situación que no doy más, la tentación es más grande. Necesito cariño, yo no puedo más, necesito cariño de alguien y lo busco en un hombre", respondió el cura.

Después de escuchar estas grabaciones, la jueza Paula Arana del primer Juzgado de Instrucción de San Rafael, ordenó que el acusado pague 20.000 pesos. Tras abonar la fianza, Yáñez quedó libre y continuó cuidando a los menores.