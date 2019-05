Sacerdote italiano acusado de abuso sexual se pronunció antes de conocer orden de prisión [VIDEO]

El párroco Marco Francesco Mambretti, acusado de abuso sexual contra un menor de 16 años de edad, llegó a grabar un video en donde se pronunció sobre la denuncia antes de conocer sobre la orden de prisión preventiva de nueve meses que dictó el Poder Judicial de Ucayali.

‘’Soy absolutamente inocente porque no he hecho nada de lo que esta señora y su hijo manipulado por su madre me están acusando’’, dijo el sacerdote de la parroquia Santo Domingo Sabio de Pucalla. Asimismo agregó que preferiría ‘’morir antes que hacer algo tan grave hacia uno de mis chicos’’. Franceso Mambretti, quien fue denunciado en agosto del 2018 por la madre de la víctima, indicó que los medios de comunicación ‘’no tenían derecho de divulgar estas noticias que son totalmente falsas’’.

El religioso dijo que tanto él como la comunidad y su familia en Italia se han visto afectados. También, calificó la denuncia como una ‘’verdadera persecución en contra de la Iglesia católica’’. Mientras que por último, se refirió a la madre del menor que lo identificó como el presunto agresor. ‘’Es muy cínica, fría. Se nota que a esta señora no le importa en realidad nada su hijo’’, expresó. Además, señaló que no había ninguna prueba y que las declaraciones eran contradictorias.

El menor tenía 13 años cuando ocurrieron los abusos. La progenitora habló con La República e indicó que notó que algo no estaba bien con su hijo. Este cambió su forma de ser, se puso más rebelde. Además, comenzó a percatarse de que el adolescente tenía moretones en algunas partes de su cuerpo y en dos ocasiones encontró su ropa interior con sangre.

Un día el menor de iniciales G.T.R. se puso mal de salud, por lo que fue llevado a un puesto de salud en donde la víctima terminó contándole al doctor lo que le sucedía. Algo que pudo ser verificado cuando pasó por el médico legista. Asimismo, reconoció a Marco Francesco Mambretti como el sacerdote que lo llevaba a su oficina y lo violaba.