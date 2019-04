Albert Rivera, el líder de Ciudadanos que compite por la derecha con Vox y PP

Las elecciones españolas marcarán un nuevo viraje en la carrera política de Albert Rivera, líder del partido Ciudadanos (C's) en busca de un papel decisivo en el escenario político español.



A sus 39 años y con una carrera política forjada como rival del nacionalismo catalán, Rivera intenta convertir a C's en la formación más votada del centro y la derecha, dejando atrás los inicios del partido como socialdemócrata.

Hijo de una familia trabajadora (padre barcelonés y madre emigrante de Andalucía), Albert Rivera se crió en la periferia de Barcelona y tuvo unos primeros años difíciles en política como crítico del creciente nacionalismo y la corrupción en la región de Cataluña, donde nació y ha vivido casi toda su vida.



Fue miembro fundador de C's en 2006 y su primer presidente, con 26 años. Bajo su liderazgo, Ciudadanos se expandió de forma progresiva y Rivera fue uno de los primeros tres legisladores electos ese año al Parlamento regional catalán.



Muy famosa fue su campaña electoral ese año, con un cartel que rompió esquemas en la política española: Rivera apareció desnudo en una fotografía con el lema "Solo nos importan las personas".



Rivera dio en 2015 el salto a la política nacional, en un intento de romper el bipartidismo y posicionar, a sí mismo y al partido, como una pieza necesaria en el centro político entre el conservador Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE).



Además de un pacto de Gobierno frustrado con el PSOE y otro exitoso con el PP a nivel nacional, ambos en 2016, Albert Rivera supo hacer valer ese papel de bisagra en diversos gobiernos regionales o municipales, pactando alternativamente con los partidos mayoritarios cuando su formación era necesaria para lograr mayorías estables.



La crisis del fracasado intento secesionista catalán de octubre de 2017 catapultó a su partido a ser el más votado en las elecciones regionales de finales de ese año, aunque los independentistas mantuvieron su mayoría en el Parlamento regional.



Ello dio aún más protagonismo a Ciudadanos a nivel nacional. Sin embargo, y a pesar de la caída del Partido Popular que vaticinan las encuestas, no se percibe un fuerte aumento de Rivera y los suyos, que no pasan de la tercera plaza en los sondeos de intención de voto.



También en 2017, C's abandonó su definición socialdemócrata para pasar a ser liberal y en esta campaña compite con el PP y el ultraderechista Vox por el voto de centroderecha y la derecha, aunque intenta darse un barniz más moderno y liberal, intentando atraer a los votantes jóvenes y urbanos.



Rivera afirma de forma repetida que jamás pactará con el líder socialista, Pedro Sánchez, debido a que este se alió el año pasado con independentistas catalanes y vascos para lograr la jefatura del Gobierno.



Sin embargo, los sondeos insisten en que una alianza PSOE-C's lograría la mayoría parlamentaria más fácil tras las elecciones. ¿Cederá Rivera? Él afirma que no, pero los conservadores del PP aseguran que sí, tal vez para restarle votos.



A nivel personal, este graduado en Leyes fue campeón de España de la Liga de Debate Universitario y es aficionado conducir motocicletas de gran cilindrada, por lo que está acostumbrado a trazar virajes.

Fuente: EFE // Rafael Cañas