Donald Trump y papa Francisco hablaron sobre "aliviar el sufrimiento" de Venezuela

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el papa Francisco tuvieron una conversación telefónica la mañana de este miércoles 17 de abril donde abordaron tres importantes temas de carácter mundial, según confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

Donald Trump le ofreció al máximo líder de la Iglesia católica el apoyo de los mejores profesionales de Estados Unidos para la reconstrucción de la catedral de Notre Dame luego del devastador incendio que sufrió el último lunes.

"Acabo de tener una maravillosa conversación con el papa Francisco ofreciéndole las condolencias del pueblo de los Estados Unidos por el terrible incendio que destruyó la catedral de Notre Dame. Ofrecí la ayuda de nuestros grandes expertos", escribió en Twitter el mismo Donald Trump.

El otro tema que el mandatario norteamericano aprovechó para entablar con el papa Francisco fue sobre la crisis en Venezuela, que ha obligado la migración de casi 4 millones de ciudadanos quienes escapan de la dictadura de Nicolás Maduro.

Just had a wonderful conversation with @Pontifex Francis offering condolences from the People of the United States for the horrible and destructive fire at Notre Dame Cathedral. I offered the help of our great experts on renovation and construction as I did....