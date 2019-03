Trump afirma que ordenó el cese de apoyo económico para Guatemala, Honduras y El Salvador

Donald Trump ordenó a su Departamento de Estado el término de la ayuda económica dirigida a Honduras, El Salvador y Guatemala como una medida de respuesta a la caravana migrante -cuyos integrantes usualmente son originarios de esos países- que se dirige hacia los Estados Unidos, informaron medios locales.

El mandatario habría instruido al Secretario de Estado, Mike Pompeo, para que ponga fin a “los programas de asistencia al extranjero” correspondientes a los montos asignados durante el año fiscal 2017 y 2018, que iban dirigidos a los denominados países del Triángulo del Norte, según informó un vocero de la mencionada institución federal a la cadena ABC, recoge la BBC.

Del mismo modo, el Departamento de Estado ya habría iniciado el día de ayer las diligencias necesarias para poder notificar al Congreso sobre las intenciones del gobierno para frenar el apoyo económico a los países centroamericanos, de acuerdo a información del New York Times.

Hasta el momento no se ha hecho el anuncio oficial, ni mucho menos qué implicancias tendrá o de que manera se ejecutará. Aunque se debe resaltar que el apoyo económico a Guatemala, El Salvador y Honduras- que principalmente se traducen en proyectos sociales y económicos- han sido ampliamente por el parlamento estadounidense debido a que lo consideran una forma de frenar la llegada de inmigrantes a su país.

No obstante, en una conferencia de prensa, el propio Donald Trump confirmó su decisión. “He terminado los pagos a Guatemala, a Honduras y a El Salvador. Ya no mandaremos más dinero allí. (...) No les vamos a seguir pagando porque no han hecho nada por nosotros”, aseguró, afirma la BBC.

Esta medida se produce luego que el mandatario norteamericano cuestionara a los gobiernos de México y los mencionados países centroamericanos por “no hacer nada” para detener el flujo de inmigrantes ilegales a Estados Unidos. “Quizás cierre la frontera del sur”, amenazó.