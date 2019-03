Trump: “México no está haciendo nada para detener el flujo de inmigrantes ilegales”

Donald Trump acusó a México y a otros gobiernos de América Central de no colaborar con el cese de la salida de inmigrante ilegales que se dirigen hacia territorio de los Estados Unidos, por lo que no descartó el cierre de la frontera.

“México no está haciendo NADA para ayudar a detener el flujo de inmigrantes ilegales hacia nuestro país. Ellos solo hablan y no actúan. Del mismo modo, Honduras, Guatemala y El Salvador han tomado nuestro dinero por años y no hacen nada. A los demócratas no les importa, como esas leyes tan deficientes. Quizás cierre la frontera del sur”, escribió en su cuenta de Twitter.

Lejos de mostrar una actitud discordante, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que el reclamo de su par estadounidense es “legítimo” y que desde su gobierno se están tomando la medidas correspondientes.

“Vamos a ayudar nosotros en todo lo que podamos. No queremos de ninguna manera confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos; vamos a mantener una relación muy respetuosa con el gobierno y con el presidente Donald Trump”, sostuvo en entrevista al diario La Jornada.

AMLO destacó que la mayoría de los integrantes de las caravanas de inmigrantes hacia los Estados Unidos no son sus compatriotas, sino que provienen de otros países fronterizos. “(Los mexicanos) ya no están buscando trabajo en Estados Unidos. La mayoría son pobladores de nuestras repúblicas hermanas de Centroamérica, que no están siendo atendidos, no hay desarrollo”, sostuvo.

No obstante subrayó que México seguirá entregando visas de trabajo a las personas que lleguen a su país, pues afirma que en su país hay capacidad para darles puestos laborales.

“Lo hacemos por razones humanitarias, lo hacemos porque tenemos posibilidad de ofrecer empleos. Nosotros vamos a llegar a una situación en que va a haber 100 por ciento de ocupación, empleo pleno. Por razones humanitarias podemos ayudar con empleo para atemperar el flujo migratorio de centroamericanos hacia EE.UU. y que haya comunicación constante para que se resuelva el problema que tienen”, acotó.

Esta no es la primera vez que Donald Trump se queja sobre la inacción de gobiernos latinoamericanos para frenar la salida de su población con destino a cumplir el llamado sueño americano. En diciembre advirtió que podría cortar la partida destinada a la asistencia de países centroamericanos.

Se sabe que el presidente estadounidense sigue teniendo en mente la construcción del muro fronterizo, para lo cual está dispuesto a firmar la declaratoria de emergencia nacional con el fin de que el dinero destinado a la contingencia de desastres naturales fuera dirigido al Departamento de Defensa que asumiría el proyecto de lograr la edificación entre Tijuana y Sna Diego.