Michel Temer fue detenido bajo sospecha de liderar organización criminal en Brasil

El expresidente de Brasil, Michel Temer, fue detenido este jueves como presunto jefe de "una organización criminal" que negociaba sobornos a cambio de contratos de obras en la usina nuclear Angra 3, de Rio de Janeiro, informó la Fiscalía.

La operación, bautizada "Radiactividad", investiga "crímenes de corrupción, desvío de fondos y blanqueo de dinero debido a posibles pagos ilícitos" realizados por un empresario "para la organización criminal liderada por Michel Temer", precisó el Ministerio Público Federal de Brasil en un comunicado de prensa.

Temer, de 78 años, fue detenido por la mañana en Sao Paulo y será trasladado a Rio de Janeiro, por orden del juez Marcelo Bretas a cargo en este estado de la Operación Lava Jato, centrada inicialmente en el pago de sobornos a políticos para obtener contratos en Petrobras.

Marcelo Bretas dictó órdenes de prisión preventiva contra Michel Temer y otros siete sospechosos, entre ellos el exministro de Minas y Energía Moreira Franco.

El Ministerio Público Federal (MPF) precisó que el pedido de prisión preventiva se debe a la sospecha de que se trata de "una organización criminal en plena actividad, envuelta en hechos concretos de clara gravedad".

Michel Temer es detenido por agentes de la Policía Federal de Brasil. Twitter

Las denuncias se formularon en base a confesiones de un empresario implicado en el caso, obtenidas a cambio de una reducción de condena, señaló la Fiscalía de Brasil.

"Tras la celebración del acuerdo de colaboración premiada con uno de los implicados (Lucio Furano) y la profundización de las investigaciones, se identificó un sofisticado esquema criminal para pagar sobornos en la contratación de empresas (...) para la ejecución del contrato del proyecto de ingeniería electromecánica 01 de la usina nuclear de Angra 3", indica el comunicado.

El monto identificado en ese caso preciso, a fines de 2014, fue de 1,09 millones de reales (unos 500.000 dólares al cambio promedio de ese año).

Pero esa podría ser apenas la punta de la madeja, porque "las investigaciones apuntan que la organización criminal practicó crímenes diversos que involucraron varios organismos públicos y empresas estatales, habiendo obtenido la promesa, el pago o el desvío para la organización de 1.800 millones de reales" (unos 470 millones de dólares al cambio actual).

