Nueva Zelanda: reportan muertos y heridos tras tiroteo masivo en mezquitas de Christchurch | EN VIVO

Quince minutos de terror. Un hombre abrió fuego contra dos mezquitas en el centro de Christchurch, Nueva Zelanda, y mató a varias personas. Sigue la cobertura informativa EN VIVO.

De acuerdo con los últimos reportes, la policía mantiene a una persona bajo custodia para investigar su presunta relación con el suceso. El comisionado de policía del país, Mike Bush, ordenó la salida inmediata de los residentes de Christchurch y zonas aledañas.

"Este es y será uno de los días más oscuros de Nueva Zelanda", señaló la primera ministra, Jacinda Ardern, en una conferencia de prensa después de la balacera.

Según informes de la prensa local, la policía había limpiado la cercana Plaza de la Catedral, el sitio de una manifestación para combatir el cambio climático. Todas las escuelas de Christchurch fueron cerradas.

Bangladesh team escaped from a mosque near Hagley Park where there were active shooters. They ran back through Hagley Park back to the Oval. pic.twitter.com/VtkqSrljjV

Si bien los detalles aún no están claros, un testigo, Mohammad Isam, periodista de Bangladesh, publicó un video de unos sobrevivientes; se trata de los miembros del equipo nacional de Bangladesh que se encontraban cerca del lugar del ataque.

“El equipo de Bangladesh escapó de una mezquita cerca de Hagley Park. Corrieron por Hagley Park de vuelta al óvalo ", tuiteó. El hombre de prensa aseguró haber oído lamentos y gritos de auxilio. Es el primer testimonio tras la balacera.

Por su parte, la premier Ardern canceló sus eventos por el resto del día después del tiroteo, ocurrido tan solo un día después de que el ministro de cambio climático del país, James Shaw, denunciara que lo habían agarrado y golpeado en la calle en la capital del país, Wellington.

Los informes de los disparos ocurrieron cuando los jóvenes manifestantes se reunían en Christchurch para exigir medidas contra el cambio climático.

Christchurch, con aproximadamente 388,000 residentes, es la ciudad más grande en la Isla Sur de Nueva Zelanda, que abraza la costa del Océano Pacífico.

Police are currently responding to reports of shots fired in central Christchurch at around 1:40pm.Armed police have been deployed.Police urge anyone in central Christchurch to stay indoors and report any suspicious behaviour immediately to 111.