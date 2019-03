Policía turca dispersa con gas y pelotas de goma la Marcha por el Día de la Mujer

La policía de Turquía utilizó bombas lacrimógenas y pelotas de goma para dispersar la multitudinaria manifestación por el Día de la Mujer, realizada en Estambul, tras dos horas de concentración pacífica.

Los agentes atacaron a las manifestantes que se habían concentrado en la avenida Istiklal, la principal arteria comercial y de ocio de la ciudad, para denunciar las políticas del Gobierno islamista y las estructuras patriarcales bajo lemas como "No tenemos miedo", "No obedezcas", "El aborto es un derecho" o "Parir, cuidar criar... no somos esclavas" o "No queremos dictadores. ¡Queremos vibradores!".

Ya antes, un amplio despliegue policial había bloqueado los accesos al punto de encuentro, aunque finalmente se les permitió acceder a un corto trozo de unos cien metros, en el que acabaron agolpándose varias miles de personas.



Las asistentes criticaban las posturas del mandatario Recep Tayyip Erdogan, a quien calificaron de hipócrita. "No somos elementos de la familia ni máquinas de parir", se escuchaba en la concentración, que se replicó en decenas de ciudades del resto de Turquía.

Hasta el momento, no se han registrado heridos ni víctimas mortales.