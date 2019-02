Super Bowl 2019: Rinden homenaje a Martin Luther King en medio de polémica racial

Previo al Super Bowl 2019. en el que se enfrentan Los Angeles Rams y los New England Patriots, en el Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta, se rindió homenaje al más luchador de los derechos de las personas afroamericanos, Martin Luther King.

La invitada de honor a este sentido y merecido homenaje fue su hija, Bernice King. Mientras se realizaba el reconocimiento, sonó como música de fondo la canción Glory de John Legend y el rapero Common. La canción trata fue utilizada en la película biográfica de Luther King, Selma, y aborda el tema del racismo.

Antes del partido, el último jueves, un grupo de visitantes se sentó dentro de la histórica Iglesia Bautista de Ebenezer en Atlanta escuchando un extracto de cinco minutos del famoso sermón de Martin Luther King Jr., ‘The Drum Major Instinct’, el 4 de febrero de 1968, solo dos meses antes de ser asesinado.

El reloj en la parte posterior de la iglesia se congeló a las 10:30 a.m., cuando tuvo lugar el funeral. Bernice King, la hija menor de Martin Luther King, se sentó en el primer banco, junto al comisionado de la NFL Roger Goodell, el propietario de los Atlanta Falcons Arthur Blank y la copropietaria de los Cleveland Browns, Dee Haslam,

La NFL tuvo problemas al ser vinculada con racismo, luego de que, en el Super Bowl 2016, el jugador Colin Kaepernick del equipo "San Francisco 49ers" decidió no permanecer de pie durante el himno de Estados Unidos, en protesta por los numerosos casos de disparos de policías contra los afroamericanos.

La decisión del Colin Kaepernick fue respaldada por la dirección de la Liga de Fútbol Americano y por el presidente Barack Obama. Sin embargo, Colin Kaepernick no ha sido contratado por ningún equipo desde el 2017 y recibió duras críticas del actual mandatario estadounidense, Donald Trump.

Esto hizo que la cantante Rihanna, quien era la artista escogida para cantar en el evento de este año, decline de hacerlo en apoyo a Colin Kaepernick y se sume a un boicot contra la Super Bowl. La NFL, ante la negativa de ella y otros artistas, recurrió a Adam Levine, de Maroon 5, que actuará en el entretiempo del partido.

"No me voy a poner de pie para mostrar orgullo por la bandera de un país que oprime a la gente negra y a la gente de color. Para mí esto es más grande que el fútbol y sería egoísta por mi parte mirar hacia a otro lado. Hay cuerpos en las calles y gente que se sale con la suya. No busco aprobación. Tengo que levantarme por los oprimidos. Si me quitan el fútbol, si me quitan los patrocinadores, sé que me pongo en pie por lo que es correcto", dijo Colin Kaepernick.

Desde que ocurrió este suceso, la normativa de la NFL cambió y ahora se exige a los jugadores que estén de pie durante el himno nacional de los Estados Unidos.