Super Bowl 2019: La cuestionada amistad entre Trump y el jugador de fútbol americano Tom Brady

Tom Brady es uno de los mejores más famosos jugadores de fútbol americano, pues el mariscal de campo de 41 años de edad disputará su noveno Super Bowl este domingo, cuando vistiendo la camiseta de New England Patriots vaya por la gloria frente a los Los Angeles Rams. Sin embargo, hay aspectos de este deportista que pocos conocen.

El que más llama la atención es su amistad con el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y no solo eso, pues Tom Brady ha dejado en claro que es un fiel seguidor del mandatario. Incluso durante la campaña electoral se dejó ver con el gorro con el eslogan del entonces candidato: 'Make America Great Again'.

La amistad comenzó en el 2002, precisamente luego que Tom Brady venciera junto a los New England Patriots 20-17 a los Rams. El deportista se reunió con Donald Trump en el concurso Miss Estados Unidos, donde congeniaron y se mantuvieron en contacto, reuniéndose luego en varias ocasiones para jugar golf.

Sin embargo, a inicios de 2017, cuando los New England Patriots ganaron su quinto Super Bowl y Donald Trump tenía poco tiempo como presidente de los Estados Unidos, algunos jugadores del equipo campeón fueron invitados a visitar la Casa Blanca. Algunos declinaron de ir por razones políticas. Tom Brady tampoco fue, aunque aclaro que por motivos personales.

El 21 de enero, un día después que los ‘Patriotas’ se clasificarán para disputar un nuevo Súper Tazón, el presidente de los Estados Unidos lanzó un tweet mostrando su apoyo al equipo. “Felicitaciones a Bob Kraft, Bill Belichick, Tom Brady y todo el equipo de los New England Patriots en un gran juego y temporada. ¡Será un fantástico Super Bowl!”

Congratulations to Bob Kraft, Bill Belichick, Tom Brady and the entire New England Patriots team on a great game and season. Will be a fantastic Super Bowl!