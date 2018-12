"¡El horóscopo es otra estupidez como la Tierra plana!" afirmó astrónomo

En Chile, un destacado astrónomo está gozando de gran popularidad mediática. A la par de ser Doctor en Astrofísica, José Maza es el invitado usual de programas de televisión, destronando a tarotistas y conferencistas de teorías conspirativas.

Sin embargo, él tiene una fuerte crítica hacia un contenido difundido a través de los medios de comunicación. “¡El horóscopo es otra estupidez como la Tierra plana!, afirmó José Maza. “Imagínate, yo soy Capricornio y bueno, ¡hay un millón y medio de Capricornio!”, exclamó. Defendió su postura explicando que el destino de las personas no se determina por el mes en el que uno nace, ni tiene que ver con horóscopos. “Yo soy lo que soy porque mi madre y mi padre tenían toda una estructura y en mi casa me criaron de cierta manera, no porque yo haya nacido en enero”, declaró según Culto.

Para reforzar su idea sobre el horóscopo y desbaratar los argumentos de que la alineación de los planetas determinan la suerte de las personas, hace una comparación con el destacado exfutbolista de Chile, Iván Zamorano. “Yo nací en el mismo día que ‘Bam Bam’ Zamorano”, comentó para el medio citado, para después añadir; “la verdad es que por donde lo miro no veo ninguna semejanza. Yo nunca le pude pegar a la pelota”, aseguró el astrónomo José Maza.

Asimismo, sus críticas también se dirigieron contra la clase política de Chile, a la que calificó como “la mejor pagada del mundo”, pero que a pesar de ello, no invertía ni en ciencia, ni en tecnología