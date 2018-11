Mónica Lewinsky reveló detalles de su primer encuentro íntimo con Bill Clinton

Bill Clinton estaba casado con Hillary cuando asumió el puesto que lo convertiría en uno de los hombres más poderosos del mundo, en 1993. Con 49 años, era el tercer presidente más joven en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, sostener una relación paralela con la veinteañera Mónica Lewinsky, supuso un escándalo mayúsculo en su administración.

Ahora, con 45 años, Mónica Lewinsky reveló ante medios locales cómo inició esa relación extramarital con el mandatario de Estados Unidos. En 1995, ella trabajaba como practicante profesional en la Casa Blanca y tenía 22 años. Hillary Clinton era la Primera Dama, pero ella estaba “enamorada” del demócrata Bill Clinton.

La mujer recuerda el día exacto en el que comenzó todo; el 14 de noviembre de 1995. Bill Clinton tenía dos años de mandato y ella se dedicaba, principalmente, a atender las llamadas telefónicas. Ese día hubo una reunión con todo el equipo del presidente de Estados Unidos. Después de tomar, se dio cuenta de que la parte superior de su ropa interior estaba a la vista. “Subiré el juego”, pensó Lewinsky, según recogió Infobae.

El demócrata reparó en ello. Aparentemente, los demás presentes no se dieron cuenta de que en pantalón llegaba a cubrir la ropa interior de Mónica Lewinsky. Bill Clinton conversó con ella, sobre sus estudios y su trabajo. La joven de 22 años no escuchó gran cosa. En un momento, dejó escapar una confesión de amor. “Y él se echó a reír, sonrió y me preguntó si quería ir a la oficina de atrás. Y lo hice”, dijo ella.

La relación extramatrimonial entre la practicante de 22 años y el mandatario estadounidense salió a la luz después de que una amiga de Mónica Lewinsky presentara unos audios donde la entonces veinteañera relataba sus encuentros con Bill Clinton. Él estuvo a punto de perder la presidencia, pero finalmente concluyó su mandato. Además, fue reelegido como presidente de Estados Unidos y sigue casado con la demócrata Hillary Clinton.