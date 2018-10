El ascenso de Jair Bolsonaro: del ejército a la presidencia de Brasil

Ultraderechista, misógino, racista, homofóbico y nostálgico de la dictadura según sus propias declaraciones. Tal es el perfil del nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. A pesar de todas estas características, él obtuvo un arrasador triunfo con el 55.13% de los votos válidos durante la jornada electoral de este domingo 28, mientras que Fernando Haddad se limitó a conseguir el 44.8%.

¿Cómo logró ascender desde el mundo castrense hasta la presidencia de Brasil? La primera vuelta electoral del 7 de octubre le otorgó el 46% de los votos; sin embargo, la cifra fue insuficiente para convertirse en el nuevo mandatario del país carioca.

Jair Bolsonaro en el mundo militar

Una de las declaraciones que más llamaron la atención, durante su campaña electoral, fue la promesa de “barrer del mapa a los rojos” e incluso amenazó a sus opositores con la cárcel o el exilio, ante su probable llegada a la presidencia. ¿Cuál es el origen del nuevo presidente de Brasil?

Jair Bolsonaro ingresó a una escuela de cadetes de la ciudad de Resende, en el Estado de Río de Janeiro, a final de los setenta.

En sus tiempos de teniente, Jair Bolsonaro ya daba muestras de su personalidad. Según los documentos revelados por el diario Folha de S. Paulo, en los ochentas los oficiales ya consideraban que el joven Bolsonaro tenía “una excesiva ambición financiera y económica”. Lo que le llevó, entre otras cosas, a buscar oro ilegalmente junto a otros militares bajo su mando.

Pero el hecho que definió su paso a la política sucedió en 1986. El nuevo presidente de Brasil tenía 31 años cuando escribió un artículo en la revista Veja, en esta publicación se quejaba de los bajos sueldos de los militares. Fue detenido por el texto, arrestado durante 15 días y sufrió un proceso militar por indisciplina, pero también recibió 150 telegramas de solidaridad de todo el país y el apoyo de oficiales y sus esposas.

El apoyo que tuvo definió el presente de Brasil. En aquel entonces, él lideró a un grupo de oficiales del Ejército y planeó la Operación Beco Sem Saída (callejón sin salida) en 1987, que consistía en explosionar bombas de baja potencia en cuarteles y academias militares para protestar por los bajos salarios.

Sin embargo, el Tribunal Militar absolvió a Jair Bolsonaro en 1988 de todas las acusaciones de indisciplina y deslealtad. Él niega el episodio, aunque tuviera que dejar el Ejército con el rango de capitán. Fue entonces cuando dio el salto hasta la política.



Jair Bolsonaro como parlamentario

Jair Bolsonaro aprovechó la fama adquirida por defender las causas de los militares y consiguió un acta de concejal por la ciudad de Río de Janeiro en las elecciones municipales de 1988.

Dos años después logró ser elegido por primera vez para un cargo nacional, como diputado por Río para el Congreso brasileño. Y allí permaneció durante seis legislaturas.

Sin embargo, nunca destacó en Brasilia, capital del país, donde ejerció como diputado desde hace 28 años. Nunca figuró entre los cien principales parlamentarios brasileños evaluados por instituciones independientes. Solo logró aprobar dos proyectos durante toda su carrera de 27 años.

Es más, durante su labor política él pasó por siete partidos diferentes —en Brasil la Cámara se divide en más de 30— y, elección tras elección, se preocupó casi exclusivamente de defender los intereses de los suyos. De los 190 proyectos de ley presentados por Bolsonaro, el 32% estaba relacionado con los militares, el 25% con la seguridad pública y solo tres con temas económicos, dos con la salud y uno con la educación.

Jair Bolsonaro obtuvo la presidencia de Brasil desde las redes sociales

Apodado "el Donald Trump brasileño" es un defensor de la familia tradicional, de dios y del derecho a portar de armas y tiene un discurso antisistema. En un momento declaró sentir nostalgia por el régimen militar (1964-1985), y llegó a afirmar hace dos años que "el error de la dictadura fue torturar y no matar".

En 2003, le dijo a una diputada izquierdista que lo acusaba de incentivar las violaciones que "no merecería ser violada". Luego explicó: "No merecería ser violada porque es muy mala, muy fea". Esto motivó que cientos de mujeres salieran a marchar en contra del candidato, pero esto no frenó su ascenso.

Jair Bolsonaro es el rey de las redes sociales en un país dominado por ellas. Tiene siete millones de seguidores en Facebook y toda su campaña electoral de primera y segunda vuelta se efectuó a través de ella. Sobre todo, tras el atentado que sufrió en setiembre pasado. Incluso, durante la campaña de la segunda vuelta él decidió no participar en los debates televisivos.