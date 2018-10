Lincharon y mataron a un venezolano por cadena falsa de WhatsApp

En Colombia, un extranjero encontró la muerte a manos de una turba enfurecida. A través de WhatsApp, estaba circulando la noticia de que tres hombres habían sido detenidos por el rapto de un menor. Los vecinos de Ciudad Bolívar resolvieron ajustar cuentas con los detenidos y los golpearon sin piedad.

Enardecida, la turba atacó a los policías y a los detenidos incluso con cuchillos. Dos de ellos eran colombianos y el tercero, un venezolano. Este último llevó la peor parte. Las autoridades policiales lo llevaron a un hospital de Meissen, pero no soportó la golpiza y por la gravedad de sus heridas, murió antes de llegar. Los otros dos colombianos tienen signos vitales.

Cuatro efectivos policiales de Colombia fueron detenidos. Además, tres patrullas resultaron afectadas. Dos camionetas y una motocicleta habían sido enviados para rescatar a los hombres que estaban siendo linchados en el barrio de Acapulco.

Un hombre asesinado por una masa indignada fue el saldo que dejó esta cadena de noticias falsas difundida a través de la red de mensajería WhatsApp. Según informó la policía colombiana de Ciudad Bolívar, no existen denuncias sobre el rapto de menores en la localidad.

El representante de la estación de policías de Ciudad Bolívar, Colombia, calificó como “hechos de intolerancia” la reacción de los vecinos. “Por culpa de una mala noticia no identificada, no reconocida, no real, se comete una agresión por parte de una comunidad a tres ciudadanos”, afirmó, según se difundió en un video difundido a través de las redes sociales.