La impresionante historia de sirio que vivió siete meses en aeropuerto de Malasia

Hassan al Kontar, de 36 años, se ha vuelto famoso en las redes sociales al contar su historia de fuga de Siria, país devastado por la guerra interna. El hombre llegó a Malasia con la intención de iniciar una nueva vida, que tenía como destino final Ecuador, pero al querer salir del aeropuerto no lo pudo hacer.

Trayendo al recuerdo la película protagonizada por el actor Tom Hanks, La Terminal, Hassan al Konta, tuvo que vivir en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur desde el 7 de marzo, al negarse regresar a Siria, aduciendo que sería arrestado por evadir el servicio militar obligatorio.

Pero, tras varios meses en la estación aérea, fue arrestado por las autoridades de Malasia, según reporta la agencia de refugiados de Estados Unidos que confirmó la información a NBC News.

Lo que no ha quedado claro es la razón de la detención de Hassan al Kontar ni el sitio en donde permanecía tras su arresto. Un día antes, el hombre había publicado imágenes de su infancia en Twitter, algo que fue muy celebrado por sus seguidores.

In hard times, you will descover that what you become during the process is more important than the aim it self.



You knew it was hard but you did it hard.



My life journey in photos ... pic.twitter.com/Pbnm9NX9Ve