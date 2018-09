Facebook: su enamorada estaba cansada y él tuvo tierna reacción

En Facebook una fotografía de un joven con botas de mujer traspasó las fronteras de Bolivia y se hizo viral. La colegiala Dana nunca imaginó que la foto que se tomó con su enamorado se hiciera tan popular en las redes sociales. Tras darse cuenta del impacto, compartió los memes generados y contó la anécdota.

La adolescente boliviana y su enamorado fueron fotografiados en Cochabamba, después de un desfile escolar. En la imagen, publicada en Facebook, ambos estaban con uniforme de la banda de su colegio. Sin embargo, las botas blancas que deberían acompañar el atuendo de ella, las llevaba él. La joven caminaba a su lado tomándole de la mano con los zapatos negros que él había usado. Sin duda alguna, el joven había decidido darle un descanso a su enamorada. Al verlos en la calle, les tomaron una fotografía de espaldas, que rápidamente se convirtió en viral en la red social.

Uno de los memes decía: “Tú y yo con después del desfile. Tú con mis zapatos. Yo con mis botas”. Sin embargo, entre los comentarios también hubieron críticas ante la actitud de la muchacha. Ella se pronunció en su cuenta de Facebook. “Ay Dios, tanta polémica por una simple foto en la cual mi novio solo hizo el favor de prestarme sus zapatos un rato”.

También aclaró a través de la red social cómo los pies de su enamorado pudieron entrar en sus botas blancas. “Yo calzo 37, pero mis botas son 38, porque la señora me lo recomendó, y mi novio talla 40. Muchos se preguntaron… ¿Cómo le pudo entrar el zapato? Bueno, les cuento que apenas y le pude cerrar el cierre. Tenía los pies como chuño. Por eso es que caminaba raro”. Finalizó su publicación agradeciendo a los usuarios por hacer viral su anécdota. Además, publicó una fotografía de ambos en su perfil de Facebook, agradeciendo a su pareja por hacer especial ese día. “Chicas, si no se pone tus botas no te ama, recuérdenlo. Sonsito, gracias por hacerlo especial”, escribió en la descripción de la fotografía.