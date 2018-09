Winnie Harlow: la primera Modelo con vitíligo elegida por Victoria’s Secret

Este año el popular desfile de moda no será el mismo y es que Victoria’s Secret tiene entre sus desfilantes a Winnie Harlow, de 24 años, una bella modelo canadiense que padece de vitíligo y que con su ingreso rompe los estereotipos de belleza del show de lencería.

El video en el que Winnie se entera que ha sido elegida para desfilar a nombre de la marca ya se hizo viral en las redes sociales. En imágenes, la espigada modelo luce emocionada y entre lágrimas abraza a una de sus compañeras.

Pese a la despigmentación de la piel de la modelo, ella jamás ha sido discriminada en la industria y desde que debutó en 'America's Next Top Model' (en el 2014) su carrera no ha parado.

“Tuve una crisis nerviosa antes de entrar en el casting más demoledor de mi vida. Le pedí al conductor que diera la vuelta a la manzana de nuevo antes de entrar en las oficinas de Victoria’s Secret”, recordó la modelo.

Cabe señalar que tras el fichaje, Winnie se convierte en la primera modelo con vitíligo en ser parte de la pasarela anual de Victoria’s Secret. Además su incursión en el desfile le da la oportunidad de convertirse en una de las mejores modelos del año.

Las demás modelos confirmadas son: Bella Hadid, Toni Garrn, Barbara Palvin, Barbara Fialho, Kelly Gale, Megan Williams, Devon Windsor, Cindy Bruna, Shanina Shaik, Maggie Laine, Leomie Anderson, entre otras.

WINNIE IS GONNA BE IN THE VICTORIA’S SECRET FASHION SHOW!! OMG CONGRATULATIONS @winnieharlow 🦄💕 #VSFS pic.twitter.com/ou79TODosw