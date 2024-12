En un reciente enlace en vivo con el programa de ‘Magaly TV, la firme’, Lucy Bacigalupo reveló cómo se encuentra luego del accidente que sufrió cuando era trasladada en una camilla, señalando que sí recibirá la rehabilitación física que necesita.

Lucy Bacigalupo se pronuncia tras segunda cirugía

Recordemos que Lucy Bacigalupo confesó hace más de una semana que padeció una negligencia por parte del personal responsable del traslado, que resultó en un violento choque de la camilla contra una puerta, lo que le causó una fístula en la espalda. Aunque la actriz recibió el alta médica el pasado 12 de noviembre, su estado de salud se deterioró considerablemente después de ese momento.

“Desde que salí de alta, tuve que mantenerme inmóvil en mi casa, sin poder caminar ni sentarme. El líquido acumulado formó un bulto visible en mi espalda, similar a un tumor”, señaló la actriz en su entrevista con el programa de Magaly Medina.

Lucy Bacigalupo revela que fue operada nuevamente tras negligencia médica en el Hospital Rebagliatti. Foto: Magaly TV, La Firme

Debido al empeoramiento de su condición, Lucy Bacigalupo tuvo que ser sometida a una segunda cirugía en su columna: “El doctor replanteó la operación utilizando un método diferente. Me colocaron un injerto de piel y grasa interna, además de un material especial para cerrar la fístula”.

¿Cuándo iniciará su rehabilitación física?

A pesar de los obstáculos enfrentados, Lucy Bacigalupo manifestó su gratitud por el respaldo recibido y compartió su anhelo de regresar pronto a su rutina habitual. No obstante, deberá cumplir con un reposo absoluto durante tres semanas adicionales y someterse a un proceso de rehabilitación física. “El día sábado me intentarán parar por primera vez para evaluar mi recuperación. Estoy asustada, pero con fe. Solo quiero recuperar mi salud y mi vida normal”, añadió al respecto.

En medio de su complicado estado de salud, Lucy Bacigalupo no dudó en reflexionar sobre todo lo ocurrido, aclarando que los únicos que cometieron negligencia médica fueron el personal que la trasladó en aquella camilla.

“Entré a este hospital para salir bien y terminé peor. Sin embargo, agradezco a mi médico, uno de los mejores neurocirujanos del hospital. Quiero dejar claro que no fue negligencia médica, sino del personal que me trasladaba. La presidenta de EsSalud me llamó personalmente para pedirme disculpas y solicitar un informe completo del caso. Reconoció que lo ocurrido es responsabilidad del hospital”, manifestó tajantemente.